Пятница, 16 Июля 2021 20:03

АрмИнфо. Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Армению с двухдневным визитом. В аэропорту <Звартноц> его встретил и.о. вице-премьера Мгер Григорян.

Согласно сообшению правительства РА, в рамках визита Шарль Мишель встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном. По окончании встречи Никол Пашинян и Шарль Мишель выступят с заявлениями для прессы по итогам переговоров.

Председатель Совета Европы также встретится с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, посетит мемориал Цицернакаберд, чтобы отдать дань памяти жертвам Геноцида армян.