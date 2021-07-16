Пятница, 16 Июля 2021 13:50

АрмИнфо. Ереванский фольгопрокатный завод АРМЕНАЛ стабильной работой и уверенным ростом основных технико-экономических показателей отметил профессиональный праздник - День металлурга.

В составе РУСАЛа предприятие произвело 420 тысяч тонн продукции, а 2020 год завершило беспрецедентным объемом производства в 35,5 тысяч тонн алюминиевой фольги.

“Достигнутый уровень продемонстрировал, что наш потенциал раскрыт еще далеко не полностью. Ничто не помешает коллективу преодолеть сложности и найти новые пути развития. Профессиональное мастерство, личная самоотверженность, решительность и командный дух – вот, что сегодня делает нас сильнее” – заявил генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян.

В честь Дня металлурга большая группа работников завода удостоена отраслевых и ведомственных наград.

За вклад в развитие завода серебряными медалями Республиканского профсоюза металлургов и горняков награждены технический директор Армен Камалян, отжигальщик цветных металлов Оганес Хоецян и электромонтер Петрос Амбарцумян.

Почетные грамоты компании РУСАЛ вручены начальнику смены Левону Мардяну, мастеру Тарону Григоряну и перемотчику рулонов Самвелу Айвазяну, а русаловского дивизиона Даунстрим – менеджеру Арману Африкяну, бригадиру Шогакат Мовсесян и электромонтеру Геворку Варданяну.

Более десяти фольгопрокатчиков отмечены грамотами и благодарностями руководства АРМЕНАЛа и Республиканского профсоюза металлургов и горняков АРМЕНАЛ.

В связи с Днем металлурга были подведены итоги конкурса “Улучшения года” по пяти номинациям. Его победители получили грамотами и денежные премии.