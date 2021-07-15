Четверг, 15 Июля 2021 19:10

АрмИнфо.Америабанк в восьмой раз удостаивается премии Euromoney - на этот раз "Превосходство 2021" как Лучший банк года в Армении. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америабанка, эта премия присуждена победителю за впечатляющий прогресс по ряду направлений.

По словам организаторов, учитывались значительное улучшение рентабельности банка, стабильный рост, продолжительное внедрение инновационных банковских услуг, стратегические взаимоотношения, и активная цифровизация деятельности.

Председатель Директората-Генеральный Директор Америабанка Артак Анесян заявил: "Мы очень горды тем, что в такие трудные времена удостоились этой престижной премии. Несмотря на вызовы 2020 года, нам удалось не только подтвердить нашу стойкость и стабильность, но и сохранить показатели на высоком уровне. Будучи приверженными стратегическим ориентирам, продолжим делать все возможное для реализации наших единых целей".

В сообщении отмечается, что этот год был особенным в плане рекордного количества заявок (свыше 1000) на участие в конкурсе. Региональные и страновые награды Euromoney за выдающиеся достижения 2021 года были объявлены 14 июля и опубликованы в июльском/августовском номере журнала Euromoney. Глобальные награды будут объявлены 10 сентября и появятся в сентябрьском выпуске.

Отметим, что до этого премия "Превосходство" как лучший банк года в Армении присуждалась Америабанку от Euromoney в 2011г, 2012г, и ежегодно в 2014-2019гг. ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Америабанк удерживает лидерство на банковском рынке Армении по основным показателям. Акционерами банка на 1 апреля 2021г выступают Имаст Груп (Си-Уай) Лимитед (предыдущее наименование - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) - 48,90%, EBRD - 17,74%, Азиатский банк развития (АБР) - 13,93%, ESPS Holding Limited - 11,92%, Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,51%.

Напомним, что журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года и считается одним из самых значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодно он выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты журнала анализируют финансовые показатели и оценивают ключевые стратегические инициативы банков-участников. Ежегодная премия Euromoney Awards for Excellence вручается лучшим банкам мира. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д. Лучшие банки мира британский журнал Euromoney ежегодно находит в 100 странах - от Аргентины до Норвегии. Премия Euromoney Award for Excellence, учрежденная в 1992 году, стала первой подобной наградой в мировой банковской отрасли, и пользуется большим авторитетом - своего рода финансовый <Оскар>. Престижная ежегодная премия присуждается по результатам анализа деятельности кандидатов (банков, брокерских и дилерских компаний), проводимого финансовыми аналитиками Euromoney в более чем 100 странах уже 29 лет подряд. Премия "Превосходство" включает 20 номинаций по банковскому сектору и рынку капитала.