Четверг, 15 Июля 2021 17:59

АрмИнфо. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в зоне нагорно- карабахского конфликта.

<Я напомнил о наших совместных действиях в качестве сопредседателя Минской группы по установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном>, - говорится в заявлении Ле Дриана по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД Франции.

Согласно сообщению французского внешнеполитического ведомства, на повестке переговоров также были ситуация в Украине, взаимоотношения с Россией, процессы вокруг иранской ядерной программы и ряд других вопросов актуальной международной повестки.