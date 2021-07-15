Четверг, 15 Июля 2021 14:22

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Эрдоган издал указ, согласно которому, под эгидой Стамбульского университета будет создан <Международный институт по изучению геноцида и преступлений против человечности>. Об этом сообщил глава Международного общественного форума <Армения - Израиль>, экс-депутат Кнессета Александр Цинкер.

Он также напомнил, что ранее в Турции уже было создано государственное учреждения по политике отрицания геноцида, совершенного турецкими властями Османской империи против армян, ассирийцев и греков.

<Можно смело констатировать, что новым решением Эрдогана создается очередной механизм укрепления турецкой политики отрицания геноцида 1915 года>, - отметил Цинкер.