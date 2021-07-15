Четверг, 15 Июля 2021 13:24

АрмИнфо.Важно уже сегодня подумать о плавном переходе от программ социальной помощи арцахцам к программам развития. Об этом заявил на заседании правительства и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе рассмотрения вопроса об очередном предоставлении почти 8 млрд драмов в качестве социальной помощи перемещенным в результате военной агрессии Азербайджана жителям Республики Арцах.

Напомним, что правительственным решением перемещенных жителям Арцаха, лишившихся своих домов и имущества правительство Армении предоставляет по 68 тыс драмов ежемесячно.

Как сообщил на заседении правительства и.о. вице-премьера Мгер Григорян, в рамках этой программы уже потрачено 61.8 млрд драмов. Около 104 тыс фактически бенефициаров уже 4 раз получают помощь по этой программе. Предполагается что эти расходы возрастут до порядка 80 млрд. драмов и платежи, направленные на аренду жилья и текущие расходы, будут продолжаться до тех пор, пока жители не будут обеспечены постоянным жильем.

Григорян рассказал и о втором блоке задач - это обязательства

правительства Арцаха и компенсация имущественных потерь юридических

лиц. Эта программа так же реализуется и на нее уже потрачено порядка

10 млрд драмов. Третий блок касается непосредственно строительства и

обеспечением жильем перемещенных лиц. Совместно со Всеармянским Фондом <Айастан> на эти цели будет мобилизовано порядка 104 млрд. драмов, а затраты правительства в рамках этой программы в течение ближайших лет составят около 54 млрд. драмов.

По словам вице-премьера, все мероприятия социального плана, связанные с Республикой Арцах, находятся в стадии реализации, а программа строительства нового жилья уже разрабатывается, и станет одной из первых к реализации будущего нового правительства страны. <Все решения приняты, имплементированы, остается только принятие окончательного решения по компенсации имущественных потерь физических лиц и работы по дальнейшей идентификации бенефициаров программ с тем, чтобы повысить эффективность затрат и результата. Никаких финансовых проблем у правительства по этим задачам нет, встают лишь вопросы идентификации бенефициаров и формирование точных списков>, - подчеркнул Григорян.