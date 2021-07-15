Четверг, 15 Июля 2021 10:37

АрмИнфо.Председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал историческим предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в оккупированную Турцией Северную часть Кипра (ТРСК). Об этом Кылыч заявил в ходе встречи с делегацией парламента Азербайджана во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым в Анкаре.

По его словам, первый визит делегации Азербайджана в Лефкошу станет важным месседжем для всего мира.

Кылыч отметил, что Азербайджан и Турция уверенно смотрят в будущее, придерживаясь принципа <Один народ, два государства>. Турция гордится успехами Азербайджана, подчеркнул турецкий парламентарий.

По его словам, 15 июля в парламенте состоится памятное мероприятие по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спикера парламента Мустафы Шентопа, а также парламентских делегаций Азербайджана и ТРСК.

В этот же день в здании парламента Турции состоится встреча парламентских делегаций Турции, Азербайджана и ТРСК.

После этого, 16 июня парламентская делегация Азербайджана совершит визит на север Кипра.

<Это первый в истории визит делегации парламента из Азербайджана в ТРСК. Делегация примет участие в мероприятии по случаю 47-й годовщины начала операции по поддержанию мира на Кипре и 20 июля - Днем мира и свободы. В мероприятии также примет участие глава турецкого государства. Мы благодарны вам за этот важный шаг. Это важный месседж всему мир - очередная демонстрация дружбы и братства Азербайджана и Турции>, - сказал Кылыч, передает Анадолу.

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) - самопровозглашённое государство, занимающее северную треть острова Кипр. С 1975 по 1983 эта территория носила название Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра.

Турция - единственная страна, признавшая Северный Кипр. Согласно международному праву, Республика Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в её состав до 1974. Именно этого мнения придерживаются все другие государства и ООН. Заметим также, что по убеждения экспертов, в случае разрешения карабахского конфликта, Азербайджан станет вторым государством в мире, кто признает независимость ТРСК. А пока Баку воздерживается от этого шага, опасаясь, что Кипр признает независимость Нагорного Карабаха.