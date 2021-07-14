Среда, 14 Июля 2021 13:23

АрмИнфо.Последние события в Афганистане являются частью большого геополитического противостояния за центрально-азиатскую зону ответственности ОДКБ. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин- Раевский.

"В частности, своих уходом из Афганистана Соединенные Штаты делегируют часть собственных функций и полномочий в этой стране и не только в этой стране, но и окружающем регионе Турции. Делается это вполне сознательно с целью понизить напряженность в отношениях с Анкарой и еще более углубить с ней партнерство в рамках НАТО", - подчеркнул он.

В ответ на эти действия США, Россия, по оценкам эксперта, действует достаточно рационально и, не выходя за рамки политического прагматизма. Согласно Надеин- Раевскому, приняв в Москве представителей официально запрещенного в России движения "Талибан", МИД РФ продемонстрировал эту самую прагматичность. По его оценкам, для самой России "Талибан" опасности не представляет. И, более того, при определенных обстоятельствах может стать даже фактором стабилизирующим ситуацию в регионе.

В самом "Талибане", на его взгляд, прекрасно понимают, что в Центральной Азии в лице "Исламского государства" присутствует опасный, общий враг, представляющий серьезную угрозу, в том числе и для России. И для Москвы обещания талибов противостоять ИГ крайне важны. Как важно сотрудничество в данном вопросе с той же Турцией, которая на протяжении последних трех десятилетий постоянно наращивала собственное влияние в Средней Азии во всех возможных сферах общественной и политической жизни.

"Важно отметить, что все это закономерным образом сегодня трансформировалось в достаточно серьезное преимущество Турции в среднеазиатских государствах. Таким образом, уже сегодня приходится констатировать господство тюркских идей в этой части постсоветского пространства, в зоне ответственности ОДКБ. Тем не менее, рычаги для влияния на ситуацию есть и у Москвы, о чем свидетельствует та же встреча с талибами на Смоленской площади. И, в этом свете, говорить о готовности среднеазиатских стран заменить Россию Турцией пока что преждевременно", - подытожил российский эксперт.