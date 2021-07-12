Понедельник, 12 Июля 2021 13:15

АрмИнфо. Республика Армения стала 126-й страной, вошедшей в семейство программы GLOBE. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры, спорта (МОНКС) РА.

В организации ожидают, сказал в этой связи директор офиса реализации GLOBE Тони Мерфи, что Армения реализует устойчивую программу в области науки и образования при поддержке Бюро по внедрению GLOBE (GIO) в США и Регионального координационного бюро GLOBE Europe по

Евразии в Чехии.

Об участии РА в программе GLOBE говорилось также на встрече исполняющего обязанности министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна с послом США в РА Линн Трейси.

В ходе встречи Ваграм Думанян коснулся сотрудничества с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в частности, подписание в июне меморандума по программе GLOBE.

Исполняющий обязанности министра выразил уверенность, что программа GLOBE, являющаяся международной научно-образовательной экологической программой, наилучшим образом вовлекает армянских студентов и ученых в международную сеть с точки зрения изучения мировой окружающей среды, и будет способствовать реализации новых совместных инициатив, тем самым внося свой вклад в развитие технологического образования в Армении.

В свою очередь Трейси подтвердила приверженность продолжить и развивать многостороннее сотрудничество.

"Учитывая множество климатических проблем, с которыми сталкивается мир, инновационные и интерактивные методы распознавания и защиты окружающей среды, предлагаемые программой GLOBE, сегодня более актуальны, чем когда-либо прежде", - сказала посол США.

Программа Глобальное обучение и наблюдения на благо окружающей среды (GLOBE) - это всемирная практическая научно-образовательная программа, посвященная окружающей среде, которая сейчас действует более чем в 120 странах мира. Он работает над продвижением преподавания и изучения науки, повышением экологической грамотности и рационального использования, а также продвижением научных открытий. Студенты и преподаватели собирают данные и проводят исследования в сотрудничестве с учеными из множества международных агентств, а их работа доступна на веб-сайте GLOBE. Программа реализуется Университетской корпорацией атмосферных исследований (UCAR) в Боулдере, Колорадо, и спонсируется НАСА (Национальная аэронавтика и космическое управление), NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) и Национальный научный фонд в рамках межведомственного соглашения, подписанного в 1998 году.