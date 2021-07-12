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АрмИнфо.Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 12 июля будет освобожден от занимаемой должности. На его место будет назначен заместитель председателя СК 30-летний Аргишти Кярамян. Соответствующий вопрос включен в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания Правительства Армении.
Отметим, что Айк Григорян возглавил СК Армении в июле 2018 года, сразу после бархатной революции.
Заметим также, что сегодняшним решением и.о. премьер-министра РА Никола Пашияна, Кярамян уже освобожден с должности замглавы СК РА, которую он занял 24 декабря 2020 года.
Стоит заметить, что Аргишти Кярамян достаточно неоднозначная личность, которая за три постреволюционных года, не имея опыта работы в силовых структурах, успел поработать на руководящих должностях, в том числе в СНБ РА. И покинул должность директора СНБ РА 8 октября 2020 года, в самый разгар 44-дневной войны в Арцахе, не пробыв на этом посту и 4-ех месяцев.
Стоит также заметить, что днями ранее приказом президента Арцаха Араика Арутюняна экс-директор СНБ, заместитель председателя СК Армении Аргишти Кярамян за мужество, проявленное в деле защиты границ Республики Арцах был награжден медалью "За мужество". Но, не уточняется, где именно это мужество было проявлено.
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|Сообщение для СМИ
|Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения транспорта через Лачинский коридор
|Президент Армении не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля
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|Состоялись политические консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Kоролевства Mарокко
|Акция для переводов с карты на карту для держателей карт Visa Конверс Банка в новом формате
|Политик: Армения обязана сделать цивилизационный выбор
|Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства
|Москва напрямую не связывает ситуацию, сложившаяся на границе Армении и Азербайджана с карабахским урегулированием
|С 23 июля будут запущены прямые рейсы из Эйндховена в Ереван
|Артур Давтян рассказал Христосу Якумопулосу о гуманитарных последствиях Арцахской войны, нарушений основных прав и свобод человека
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|Работа армянского скульптора «Концерт на арфе» заняла призовое место на международном конкурсе скульпторов.
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|Посол США встретилась с лидерами блока <Армения>
|Оливер Вархели: ЕС готов поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий
|Президент Армении снял Хачатурова с должности
|Пашинян в рамках политических консультаций встретился с Гагиком Царукяном и Мгером Тертеряном
|Блок <Армения> обвинил армянские власти в политическом преследовании своих сторонников
|Армению посетит делегация Минобороны России
|Генпрокуроры России и Армении обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Песков: контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно
|Государство выделит свыше 300 млн. драмов для организации летнего отдыха детей погибших и пропавших без вести военнослужащих
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 97 711 человек
|Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана и на Зангезурском медно- молибденовом комбинате
|Профессор Чарчян останется под арестом
|Армения занимает 4-ую строчку по количеству оформленных рабочих виз в Россию
|Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты
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|Дипломат: Процессы вокруг Армении и Арцаха противоречат глубинным интересам России
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