Понедельник, 12 Июля 2021 12:34

АрмИнфо.Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 12 июля будет освобожден от занимаемой должности. На его место будет назначен заместитель председателя СК 30-летний Аргишти Кярамян. Соответствующий вопрос включен в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания Правительства Армении.

Отметим, что Айк Григорян возглавил СК Армении в июле 2018 года, сразу после бархатной революции.

Заметим также, что сегодняшним решением и.о. премьер-министра РА Никола Пашияна, Кярамян уже освобожден с должности замглавы СК РА, которую он занял 24 декабря 2020 года.

Стоит заметить, что Аргишти Кярамян достаточно неоднозначная личность, которая за три постреволюционных года, не имея опыта работы в силовых структурах, успел поработать на руководящих должностях, в том числе в СНБ РА. И покинул должность директора СНБ РА 8 октября 2020 года, в самый разгар 44-дневной войны в Арцахе, не пробыв на этом посту и 4-ех месяцев.

Стоит также заметить, что днями ранее приказом президента Арцаха Араика Арутюняна экс-директор СНБ, заместитель председателя СК Армении Аргишти Кярамян за мужество, проявленное в деле защиты границ Республики Арцах был награжден медалью "За мужество". Но, не уточняется, где именно это мужество было проявлено.