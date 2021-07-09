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 Пятница, 9 Июля 2021 14:39
Алина Оганесян

Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства

Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства

АрмИнфо. Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства - Johnson & Johnson и Novavax. Об этом в ходе пресс-конференции 9 июля заявила и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

По ее словам, уже этой осенью препаратом Johnson & Johnson в Армении смогут вакцинироваться 50 тыс. человек, и 150 тыс. граждан вакциной Novavax.

 

Более того, как отметила Аванесян, в ближайшие месяцы будут подготовлены необходимые инфраструктуры в рамках договоренностей с донорами для поставки немецкой вакцины Pfazer, условия хранения которой требуют внедрения сложной и дорогостоящей системы.  Отметим, что сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак).


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