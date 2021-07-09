Пятница, 9 Июля 2021 12:54

АрмИнфо. Евросоюз готов оперативно осуществить крупные инвестиции по быстрому восстановлению экономики Армении. Об этом 9 июля в ходе брифинга в Ереване заявил комиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.

В ходе брифинга европейский чиновник сообщил, что его визит в Армению должен был состояться раньше, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. При этом выразил надежду, что мир потихонечку возвращается к естественному руслу жизни.

Вархели рассказал, что в рамках визита в Армению уже успел провести переговоры с и.о. вице-премьера Мгером Григоряном и и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, побывал в инновационном центре ТУМО, сегодня также проведет встречи с президентом РА Арменом Саркисяном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

"Теперь я лучше понимаю, в каких сферах мы можем развивать сотрудничество. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Армения продолжает оставаться важным партнером для ЕС, в том числе в реализации реформ. Я высоко оцениваю приверженность правительства Армении продолжить повестку реформ, которые будут видны не только в Европе, но и станут ощутимы для граждан РА", - сказал он.

Еврокомиссар также приветствовал проведение в РА свободных и справедливых выборов, что подтвердили в своих оценках и наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ. По его убеждению, очень скоро в Армении будут сформированы сильное правительство и парламентское большинство, и

предстоит много работы.

"Как видите, ЕС поддерживает постковидное восстановление Армении. В прошлом году мы в качестве помощи направили Армении более 100 млн евро для преодоления кризиса и содействия решению срочных вызовов, обусловленных пандемией", - сказал он, добавив, что сейчас ведутся работы для обеспечения вакцинации всего населения РА.

"Никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Никто не будет в безопасности, пока все не будут вакцинированы. Армения не обладает лишним временем, чтобы тратить ее в пустую. У экономики Армении также нет лишнего времени, чтобы тратить ее в пустую", - сказал он, еще раз подчеркнув необходимость скорейшей и полной вакцинации населения РА.

Вархели также коснулся прошлогодний событий в зоне карабахского конфликта, и отметил, что был расстроен жертвами в ходе карабахского конфликта. По его словам, в этой связи Евросоюз мобилизовал 9-10 млн евро гуманитарного содействия и скоро они будут предоставлены пострадавшим от конфликта. Е

"С готов играть очень активную роль в постконфликтный период, осуществить мероприятия по укреплению мер доверия, преодолению кризиса и в дальнейшем, в качестве основного партнера предоставить экономическое содействие пострадавшим от конфликта регионам и прилегающим районам", - сказал Еврокомиссар.

Вместе с тем он констатировал, что основная цель его визита в Ереван

- это презентация нового инвестиционного пакета. "Я привез с собой в качестве подарка по преодолению постковидного кризиса, инвестиционный проект. Мы готовы оперативно осуществить крупные инвестиции по быстрому восстановлению экономики Армении, вместе со всем регионом Восточного партнерства. Мы работали над этим проектов вместе с правительством РА. Согласно этому проекту, в достаточно кроткие сроки должен быть обеспечен экономический рост и созданы новые рабочие места, поскольку армянский народ нуждается именно в этом после ковидного кризиса. Но, когда мы разрабатывали этот проект, мы также учитывали те вызовы и препятствия, которые были в стране до кризиса пандемии. Поэтому мы хотим скорейшей цифровизации, перехода на зеленную экономику и самое главное мы хотим создать торговые пути и связи с Европейскими рынками и экономикой, благодаря чему мы сможем в более короткие сроки приблизить этот регион к Европе", - сказал Вархели.

Еврокомиссар также проинформировал, что сегодня на столе находится гранатовый пакет в размере 2,3 млрд евро для всего региона и которым можно привлечь как минимум 17 млрд евро инвестиций для всего региона.

Он напомнил, что для Армении ЕС предлагает 5 приоритетных сфер, куда будут осуществлены вложения, посредством которых станет возможно существенно изменить реальность на местах - обеспечить новые рабочие места и большую экономическую сопротивляемость.

"Полагаю, что этот программ откроет серьезные возможности РА и я полон надежд, что мы сможем эффективно работать с Арменией, у нас впереди 4 года для этого", - подытожил Вархели.