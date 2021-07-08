Четверг, 8 Июля 2021 18:53

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Григория Хачатурова с занимаемой должности командующего 3-им армейским корпусом. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отметим, что в СМИ уже несколько месяцев тиражировалась информация о том, что контракт Хачатурову не будет продлен. Согласно тем же СМИ, и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян убирает Хачатурова, чтобы суметь спокойно передать территории Армении в Тавушской области Азербайджану. Отметим также, Хачатуров один из немногих военных, кто открыто высказывал свое несогласие с действиями властей Армении, в том числе по ситуации на границах. Заметим также, что это уже не первый случай, когда с должности снимаются высокопоставленные армянские военные с серьезным багажом знаний в военном деле, и имеющие опыт участия в войне.