Четверг, 8 Июля 2021 18:52

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян в рамках консультаций с рядом политических сил, провел отдельные встречи с лидером партии <Процветающая Армения> Гагиком Царукяном и лидером партии "Единая Родина" Мгером Тертеряном.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян на встрече с Царукяном выразил уверенность, что в результате парламентских выборов был преодолен внутриполитический кризис в стране. При этом он считает, что для решения стоящих перед страной проблем необходимо предпринять все возможные меры, чтобы объединить лучший национальный, общественный потенциал в решении этих задач, объединить силы сотрудничества, найти правильные форматы.

<Конечно, Партия <Процветающая Армения> на протяжении многих лет играет очень ощутимую роль в политической жизни Республики Армения. В результате этих выборов ППА не преодолел порог, необходимый для прохождения в парламент, но я думаю, что партия остается влиятельной силой во внутриполитической жизни Армении. Конечно, в последние месяцы у нас были тяжелые события, но у нас были возможности встретиться в прошлом году, чтобы кратко обсудить всё это>, - сказал Пашинян, предложив Царукяну поделиться видением того, каким ему видится формат взаимодействия внепарламентских сил, и в частности ППА и правительства РА.

В свою очередь Царукян отметил, что ППА неоднократно делился своими соображениями относительно выхода из сложившейся ситуации. <Мы неоднократно представляли подход к тому, как выйти из этой ситуации. Вне зависимости от того, в парламенте мы или нет, это не значит, что мы не на стороне своего народа. Все, что принесет пользу, мы всегда делали все в меру наши возможностей, делаем и будем делать и далее>, - сказал глава ППА. На встрече с Тертеряном Пашинян отметил, что международные наблюдатели назвали выборы соответствующими стандартам демократии, и гражданин Республики Армения выразил свою волю.

<Мы воспринимаем эту ситуацию также как возможность объединить наш общественный и национальный потенциал, решить проблемы, стоящие перед нашим государством. В этом контексте мы придаем важность деятельности как прошедших в парламент политических сил, так и участию и вовлеченности не получивших мест в парламенте, внепарламентских сил. Цель этих политических обсуждений и консультаций - услышать мнение политических сил, в том числе Вашу позицию, о будущем развитии политической жизни в Армении>, - сказал глава правительства.

В свою очередь Тертерян отметил, что в этот избирательный период их партия поставила цель иметь возможность представить общественности, нашей нации наши возможности и видение будущего.

<Мы считаем свою задачу выполненной, так как мы выдвинули новые тезисы и направления, отдельно подчеркивая важность армейского строительства и в этом контексте военной промышленности как отрасли. Мы говорили о том, каким мы видим будущее с точки зрения экономического развития, направленных на сельское хозяйство программ и особое внимание уделяли организации правильной и эффективной работы с диаспорой.

Я приветствую Вашу инициативу по консолидации политических сил после выборов. Это также будет иметь очень положительный эффект, поскольку понятие сплоченности среди нашего народа будет еще больше укрепляться. Это очень позитивная инициатива, конечно, я согласен с Вами, что с точки зрения применения метода работы, подхода, мы должны проделать очень правильную и тонкую работу, чтобы консолидация произошла. Я лично доказал своей работой с 2017 года, что, независимо от своих политических взглядов, я готов встать на сторону нашего правительства, нашей государственной власти, поддержать своими знаниями. Надеюсь, что сегодня у нас будет возможность отдельно обсудить эти работы>, - подытожил он.