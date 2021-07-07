Среда, 7 Июля 2021 17:50

АрмИнфо.Посол России в РА Сергей Копыркин намерен и далее знакомится с ситуацией в приграничных регионах Армении.

Так, 7 июля в беседе с журналистами Копыркин, отвечая на вопрос о том, собирается ли он отправиться на армяно-азербайджанскую границу на фоне призыва секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна к Секретариату ОДКБ посетить передовую, напомнил, что он в июне месяце был в Сюникской области РА.

Дипломат констатировал, что проехался по границе, посетил посты и российских пограничников и армянских пограничников, побывал на пунктах дислокации российских военных в Горисе и Сисиане.

"Я думаю, что этот вопрос, конечно, и далее будет в сфере моего самого пристального внимания", - сказал посол России.

При этом он выразил убеждение, что это очень важный аспект армяно-российского взаимодействия - вопросы безопасности, стабильности, недопущения эскалации ситуации и разрешение тех очень непростых проблем, которые стоят в этой связи.

Напомним, что ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в беседе с журналистами заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

Реагируя на этом, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию нельзя расценивать как инцидент, поскольку азербайджанские военнослужащие на протяжении длительного времени не покидают суверенную территорию Республики Армения. Учитывая, что действия азербайджанской стороны являются очевидной попыткой оккупации части суверенной территории Республики Армения, Армен Григорян еще раз подчеркнул необходимость проявления сдержанности в вопросах формулировок на уровне Секретариата ОДКБ, в целях недопущения торпедирования конструктивных усилий по разрешению ситуации.

В завершение беседы Армен Григорян подчеркнул, что целесообразно организовать визит Секретариата ОДКБ для ознакомления на месте с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

А уже накануне в интервью Общественному телевидению РА, секретарь Совбеза РА отметил, что Армения на данный момент пытается найти решение конфликта с Азербайджаном в связи с интервенцией азербайджанских войск на территорию Армении с Россией и ОДКБ. Он также отметил, что Ереван ждет ответа председателя ОДКБ Станислава Зася на приглашение посетить Армению и дать оценку ситуации на месте.

Гиргорян также выразил убеждение, что неконструктивные заявления Зася о ситуации на границе могли стать поводом для провокаций азербайджанской стороны в районе села Верин Шоржа, в результате которой двое военнослужащих ВС РА получили ранения.

Он также заметил, что после демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы по всей протяженности границ будут дислоцированы погранвойска Армении и Азербайджана.