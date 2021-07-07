Среда, 7 Июля 2021 16:48

АрмИнфо. Президенты России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на сегодняшней встрече будет обсуждаться то, что сочтут нужным лидеры. Об этом 7 июля в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Естественно, это будет ситуация в сфере безопасности с учетом обстановки, которая есть. Это будет обмен мнениями по дальнейшему поддерживанию динамики развития нашего политического диалога, об отношениях в сфере экономики, в гуманитарной сфере. Это будет сверка часов с целью дальнейшей активизации, углубления наших отношений с учетом той ситуации, которая сложилась в Армении после выборов. Это основное", - считает посол.

Вместе с тем Копыркин указал на еще один очень важный, на его взгляд момент. Он напомнил, что в следующем году Армения и Россия отмечают 30-летие дипломатических отношений, 25-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Думаю, что на этот счет лидеры тоже обменяются мнениями: как нам достойно, в духе, соответствующему уровню отношений, отметить эти знаменательные события", - резюмировал дипломат.

Отметим, что сегодня, 7 июля, в Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе встречи планируется обсудить вопросы армяно-российской стратегической повестки дня. Стороны также коснутся вопросов, связанных с процессом реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению Нагорного Карабаха, а также восстановлением экономических и транспортных коммуникаций в регионе.