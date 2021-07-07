Среда, 7 Июля 2021 16:32

АрмИнфо. Ситуация на границе с Азербайджаном на Гегаркуникском участке стабильная, новых инцидентов нет, идет процесс по размещению российских военных на передовой. Об этом на пресс-конференции 7 июля заявил губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян, напомнив, что вследствие вторжения азербайджанских войск на территорию РА 13 мая, на границе периодические бывают инциденты, последний из которых буквально пару дней назад.

При этом он добавил, что часть российские военные уже находятся на границе в Гегаркунике. "После определенного этапа, они будут размещены по всей линии границы, армянские и азербайджанские военные будут выведены с этого участка. После этого уже начнется процесс уточнения границ", - сказал губернатор Гегаркуника, добив, что всё на стадии реализации, и в ближайшие дни уже картина будет более четкой.

Касаясь проблем, возникших у сельских жителей с использование пастбищ и полей, после вторжения азербайджанских военных на территорию РА, Саносян согласился, что после 44-дневной войны в Карабахе у жителей региона возникли определенные проблемы с использованием пастбищ и лугов.

"У нас имеются участки, где с использованием лугов и пастбищ возникли определенные проблемы, особенно после 13 мая, то есть вторжения врага на территорию Армении. Но есть и участки, где армейский корпус оказывает населению всяческую поддержку. Так, при проведении пахотных работ корпус обеспечивает безопасность мирных жителей, выделяя дополнительные силы, чтобы жители чувствовали себя в большей безопасности", - сказал Саносян, выразив надежду, что данная проблема в скором времени будет решена.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. В ОДКБ заявили, что это приграничный спор между двумя государствами, в который Организация не будет вмешиваться. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб один армянский контрактник. А уже утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

После этого, исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ).