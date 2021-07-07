Среда, 7 Июля 2021 16:29

АрмИнфо. По всей вероятности, активизацию Минской группы ОБСЕ можно ожидать уже этой осенью. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс- глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"В Армении все еще продолжаются поствыборные процессы. Внутриполитическое поле сотрясается от судебных процессов, а правительство все еще не сформировано. В этом свете, для вхождения внутренней ситуации в Армении и самое главное госструктур в естественное русло необходимо определенное время. Как следствие с этим вынуждены считаться и сопредседатели МГ ОБСЕ", - заметил он.

Комментируя возможность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в частности, определения границ Армении, Азербайджана и как следствие Арцаха в рамках данного документа, дипломат заметил, что в случае если процесс будет идти на основе и в рамках границ СССР, Арцах автоматически превратится исключительно во внутреннюю проблему Азербайджана.

С целью избежать подобной перспективы Еревану, по оценкам дипломата, необходимо параллельно осуществить два шага. Признать Армению в советских границах и признать Арцах в границах, предусмотренных и определенных его Конституцией. Для решения данного вопроса, на взгляд Меликяна, есть и другие варианты, включая перспективу прямых переговоров между Баку и Степанакертом в вопросе определения границ.

По оценкам дипломата, сегодня все еще существуют даже возможности возвращения под арцахскую юрисдикцию Шуши и Гадрутского района. И, в целом, ожидания и аппетиты Баку разительно отличаются от его возможностей. В этом свете, Меликян выделил, сделанное на днях главой азербайджанского МИД Байрамовым достаточно примечательное заявление. Азербайджанский министр заявил, что Баку ожидает ввод в строй "Зангезурского коридора" через 30 лет.

"Отказ Баку от требований по получению экстерриториального коридора сегодня и сейчас говорит о понимании в Азербайджане невозможности разрешения данной задачи на данном этапе. Соответственно, исходя из тактической мотивации, руководство Азербайджана понижает степень важности данного проекта посредством оттягивания сроков его реализации аж на три десятилетия", - подытожил дипломат.