Среда, 7 Июля 2021 12:40

АрмИнфо. В Армении задействовали новую патрульную службу. Об этом сообщил и.о. министра юстиции РА Рустам Бадасян.

"Встречайте новых патрульных. Сегодня впервые в Ереване на службу заступили сотрудники патрульной полиции.

В декабре 2019 года премьер-министр Армении поручил Министерству юстиции совместно с полицией разработать программу правительства по реформированию сферы полиции. Она была разработана с участием всех ответственных бенефициаров, официальных лиц, международных партнеров, авторитетных экспертов и специалистов по правам человека. Она был одобрена правительством в апреле 2020 года", - сообщил Бадасян.

Он добавил, что стратегия наметила несколько важных изменений в ряде областей внешней службы: внедрением новой патрульной службы и центра оперативного управления; реформа полицейских войск; формирование Министерства внутренних дел; передача государственных услуг от полиции к Министерству, изменения в уголовной и общинной полиции.

"В качестве ориентира для содержательных и основных изменений в этой области был выбран имидж нового полицейского, пользующегося доверием общественности, основанный на лучшем международном опыте, задачах, стоящих перед полицией в нашей стране, и новых людях в этой профессии", - отметил Бадасян.

По словам и.о. министра, различные международные партнеры (США, ЕС, ОБСЕ, ПРООН, Всемирный банк) выразили свою поддержку реализации крупномасштабной программы, в рамках которой только в 2020 году было предоставлено более 5 миллиардов драмов, пообещав как минимум такую же поддержку на 2021-2022 гг.

Он также проинформировал, что вскоре будет объявлено о приеме на учебу для работы в патрульных службах в Лорийской и Ширакской областях, и реформы продолжаются.