Среда, 7 Июля 2021 09:59

АрмИнфо. Российский миротворческий контингент не подтверждает информацию Минобороны Азербайджана о нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Так, согласно сообщению пресс-службы МО РФ, российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 3 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2165 га территории, 657,3 км дорог, 1 892 здания (в том числе 30 социально значимых объектов), обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Отметим, что накануне МО Азербайджана выступило с заявлением о том, что якобы 6 июля около 17:50 армянские ВС подвергли обстрелу подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района. В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии старший прапорщик Дадашов Сакит Ахлиман оглу, который был привлечен к работам по благоустройству дорог. Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента.

Меж тем, ранее МО РА сообщало, что противник спровоцировал перестрелку на армяно- азербайджанской границе в направлении Гегаркуникской области РА. В результате этих действий есть раненые с обеих сторон.