Вторник, 6 Июля 2021 19:06

АрмИнфо.По соседству со станцией "Алидзор" канатной дороги "Крылья Татева" 10-го июля состоится фестиваль ремесел "Мы и наши горы", осуществляемый фондом "Возрождение Татева" совместно с благотворительным Фондом туризма и урбанистики.

Как сообщает пресс-служба инициативы, в рамках фестиваля пройдет уже известное и полюбившееся мероприятие по стрижке овец, а также мастер-класс <Ковер из шерсти>. Он проводится в этом регионе уже в пятый раз.

Цель фестиваля "Мы и наши горы" - сделать традиции, культуру и ремесла регионов Сюника и Вайоц Дзора более узнаваемыми, представить местные продукты и способствовать развитию туризма в регионе.

Участие в фестивале бесплатно для всех желающих. Фестиваль включает в себя несколько интересных мероприятий: открытые мастер-классы по декоративно-прикладному искусству от 15 мастеров из Сюника и Вайоц Дзора (гончарное дело, ковроткачество, создание родословной, изготовление кукол, плетение, изготовление мазей из пчелиного воска, рисование и роспись); жители семи деревень расширенной общины Татева представят разнообразные национальные блюда; интересные экскурсии по старинным историческим деревням

"Фестиваль предоставит возможность жителям расширенной татевской общины представить свою местную продукцию, туристические услуги и привлекательные туристические пакеты, а также работы местных мастеров, культуру и местные ремесла. Мы считаем, что проведение подобного фестиваля очень важно для Армении и, в особенности, для данного региона, чтобы преодолеть проблемы, вызванные коронавирусом и Арцахской войной, и восстановить туристический сектор и инфраструктуры", - отметила исполнительный директор благотворительного Фонда туризма и урбанистики Елена Абовян.

Участники фестиваля, гости и туристы смогут отведать изысканные традиционные блюда региона, принять участие в различных конкурсах, экскурсиях, приобрести красивые сувениры и насладиться концертом группы "Лав Эли" на лоне великолепной природы Татева. Это также прекрасная возможность воспользоваться канатной дорогой "Крылья Татева", насладиться прекрасным видом на Воротанское ущелье, посетить один из самых известных духовных, культурных и просветительских центров средневековой Армении - Татевский монастырь, построенный в 9 веке.

11 июля, после подведения итогов фестиваля, посетители и гости смогут принять участие в празднике Вардавара в Татеве. Государственную поддержку фестивалю окажет Комитет по туризму Министерства экономики РА.

Мастера из Сюника и Вайоц Дзора примут участие в фестивале в рамках программы "Моя Армения", финансируемой Агентством международного развития США (USAID) и реализуемой Смитсоновским институтом.

Целью фонда "Возрождение Татева", существующего уже около 10 лет, является восстановление Татевского монастыря и развитие окрестных общин, возрождение культурно-исторической, образовательной и духовной жизни монастыря, создание туристической и общественной инфраструктуры, частью которой является канатная дорога "Крылья Татева".