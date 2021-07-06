Вторник, 6 Июля 2021 18:21

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолета АН-26 на Камчатке.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РА, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится: "Oт имени народа Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с крушением АН-26 на Камчатке.

В этот скорбный час прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким погибших".

Ранее в этот же день в Росавиации уточнили, что спасатели обнаружили обломки Ан-26. По данным экстренных служб, лайнер врезался в скалу.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь во вторник, 6 июля. Воздушное судно вылетело в Палану из аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. На борту находились 28 человек, среди них, по предварительным данным, двое детей. Кроме того, согласно списку пассажиров, на борту были четверо сотрудников администрации Палана. При крушении воздушного судна погибли все пассажиры и экипаж. В настоящее время поиски обломком и тел погибших временно приостановлены в связи с наступлением темноты. Операция продолжится завтра утром.

После исчезновения самолета с радаров источники допускали, что Ан-26 мог потерпеть крушение из-за отказа техники или плохой видимости. Позднее губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что авиакатастрофа могла произойти во время захода воздушного судна на второй круг для посадки.

В свою очередь Следственный комитет (СК) РФ заявил, что в качестве причин катастрофы рассматриваются неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, а также ошибка пилотирования. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию инцидента.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько вылетают на место крушения Ан-26 на Камчатке для участия в поисково-спасательных работах.