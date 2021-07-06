Вторник, 6 Июля 2021 15:01

АрмИнфо.Если Армения действительно стремится выйти из своего нынешнего, угрожающего уже самому существованию армянской государственности, положения, Еревану необходим немедленный пересмотр отношений с Москвой. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Суть данного пересмотра - в формировании между Арменией и РФ качественно-нового военно-политического договора, в котором отдельной строкой учитывались бы интересы Арцаха. Однако, насколько я понимаю ситуацию, действующей армянской администрации подобный договор не нужен. Меж тем, важно подчеркнуть, что Россия оказывает полноценную поддержку лишь суверенитету стран, борющихся с перспективой поглощения со стороны коллективного Запада", - подчеркнул он.

Политолог особо подчеркнул, что речь идет о странах, официально обращающихся к Москве за помощью. В этом свете, он выделил Сирию, Абхазию, Южную Осетию и т.д. Согласно Лепехину, пассивность Москвы в отношении текущей ситуации вокруг Армении в первую очередь обусловлена полным отсутствием стремления к сопротивлению перспективе поглощения НАТО и агрессивными соседями в самой Армении.

"Мы же видим, что Россия встала на защиту, сопротивляющегося Азербайджану, Арцаха. Но не может сделать того же в отношении по факту прозападной Армении. Уважая, возглавляемое прозападными политиками, но законное правительство в Ереване, Россия просто не может оказать Армении широкомасштабную поддержку", - подчеркнул он.

В этом свете, роль России, по оценкам Лепехина, свелась к активному содействию прекращения прошлогодней войны. И в том же трехстороннем заявлении глав России, Армении и Азербайджана нет ни строчки о дальнейшей судьбе Арцаха, который в данном документе вообще не существует. Как следствие, переговоров о дальнейшей судьбе, о статусе Арцаха нет и сегодня. Ереван отмалчивается, а Баку просто требует сдать ему Арцах окончательно.

"Будущее Арцаха, да и самой Армении, в свете подобных геополитических реалий, вне всяких сомнений оптимизма не внушает. И я не вижу здесь особых альтернатив реализации теперь уже в армянском направлении т.н. грузинского сценария, который, между прочим, уже не ограничивается одной Аджарией. Турция будет наращивать свое присутствие и постепенно ассимилировать население Армении, вплоть до превращения страны в собственный протекторат", - подытожил Лепехин