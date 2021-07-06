Вторник, 6 Июля 2021 13:43

АрмИнфо. На 93 году жизни не стало легенды Армении, всемирно известного и непревзойденного мастера игры на дудуке, хранителя музыкального наследия армянского народа Дживана Гаспаряна. О печальной новости на своей странице в Фейсбук известил внук музыканта Дживан Гаспарян младший.

"Я пишу с большой болью о своей великой утрате. Сегодня мир понес невообразимую потерю - не только иконы, но и прекрасной души. Да упокоится он с миром», - написал он.

Напомним, что Дживан Гаспарян родился в 1928 году в маленькой армянской деревушке под названием Солак, неподалеку от города Раздан. Не имея в семье музыкантов, начал играть на дудуке самостоятельно с 6 лет. В 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца. В том же году состоялось его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста. В 1946 году, Гаспарян в составе самодеятельного ансамбля выступил в Москве на смотре мастеров искусств республик СССР. В 1956 году Дживан Гаспарян получил свою первую в жизни премию на конкурсе исполнителей на дудуке. В 1957 году Гаспарян, вместе с ансамблем «Берёзка» впервые отправился на зарубежные гастроли в Америку.

Он работал с такими известными музыкантами, как Лайонел Риччи, Серж Танкян, Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Ирина Аллегрова, Владимир Пресняков.

Музыкант награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".

За свою жизнь Дживан Гаспарян дал более 20 тысяч концертов .

Музыка в исполнении Гаспаряна звучит в более чем 40 кинокартинах. Первый голливудский фильм, где есть саундтрек на дудуке, - «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе (1988). После него были «Арарат»; «Халк», «Александр», «Страсти Христовы», «Код да Винчи», «Хроники Нарнии», «Пираты Карибского моря: На краю света», «Мюнхен», «Сириана», «Зена — королева воинов», «Пепел и снег», «Дом. История путешествия», «Онегин», «Игра Престолов» и др. Композиция к «Гладиатору» отмечена премией «Золотой глобус».

Дживан Гаспарян - профессор Ереванской консерватории, обучил и подготовил многих профессиональных исполнителей на дудуке.