Понедельник, 5 Июля 2021 16:18

АрмИнфо.С 30 июня на железнодорожном вокзале Еревана работает «информационная стойка» по вопросам регистрации для въезда граждан в Грузию. Администратор поможет обратившимся за помощью пассажирам международного поезда Ереван-Батуми-Ереван зарегистрироваться в специальном приложении, действующем для въезжающих в соседнюю страну иностранцев.

Напомним, что согласно регламенту, въехать в Грузию могут граждане, представившие сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР диагностику коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности.

На третий день после въезда в страну граждане обязаны пройти ПЦР тестирование за свой счет. При въезде на территорию Армении сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики также обязателен.

Подробная информация о порядке пересечения границ в условиях коронавируса доступна на официальном сайте Южно-Кавказской железной дороги.