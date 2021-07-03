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 Суббота, 3 Июля 2021 16:25

К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%

К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%

АрмИнфо.К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%. Об этом заявил и.о. вице-премьера страны Тигран Авинян, выступая на проходящем в он-лайн формате очередном годовом собрании Европейского Банка Реконструкции и

Развития (EBRD).  Он отметил, что эта цель содержится в принятом страной плане Национальных инвестиций.  Целью новой национальной стратегии, по словам  и.о. главы правительства, является сокращение выбросов на 40% к 2030 году по сравнению с 1990 годом, в основном в энергетическом секторе. <К 2030 году мы стремимся увеличить долю солнечной энергии в общем производстве энергии до 15%. Доля производства энергии с нулевыми выбросами составит около 54% от общего объема>, - сообщил Авинян.

По его словам, использование соответствующих механизмов и финансовых инструментов жизненно важно для успешной реализации формулы <от

намерения к реализации>. <Мы подтверждаем нашу готовность работать с EBRD для крупномасштабной мобилизации климатического финансирования. Армения в целом приветствует инициативы EBRD в области климата, направленные на низкоуглеродное развитие в будущее направление деятельности> , - сказал он.

В этом контексте и.о. вице-премьера сообщил, что Армения во избежание катастрофического изменения климата предпринимает активные

шаги по пересмотру моделей развития, ускорению перехода к более устойчивой низкоуглеродной экономике.

В ходе своего выступления Авинян также отметил, что все важные темы, которые существенно влияют на архитектуру экономики региона, не могут быть реализованы без сильных демократий, стабильности и мира. <В этих целях,  международное сообщество и институты, включая EBRD, должны с большей силой осудить те нарушения, которые вызывают угрозы гуманитарного характера и угрожают стабильности в регионе>, - сказал он.

Согласно сообщению, в рамках ежегодного собрания EBRD традиционно проходят и специальные инвестиционные заседания (investment outlook session), где страны представляют свои инвестиционные возможности. Мероприятие является хорошей возможностью для бизнес- сообщества с точки зрения установления новых связей с исполнительными руководителями финансовых и корпоративных компаний, высокопоставленными госчиновниками и более чем 2000 представителями других сфер. В ходе мероприятия на высоком уровне ведется диалог по актуальным темам, и принимаются решения, касающиеся стратегии развития Банка.

Напомним, что EBRD является ведущим институциональным инвестором в Армении и активно работает во всех сферах экономики. Начав свою деятельность в Армении в 1992 году, по положению на начало июня 2020 года банк инвестировал в Армении 1,36 млрд. евро в 178 проектов в финансовой, корпоративной, инфраструктурной и энергетической отраслях, причем 90% инвестиций было сделано в частном секторе. 


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