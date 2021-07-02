Пятница, 2 Июля 2021 17:45

АрмИнфо. Межведомственная комиссия займется выработкой стратегии преодоления проблем в сфере орошения.

Как сообщает официальный сайт правительства Армении, решением и.о. премьер- министра Никол Пщаинна от 2 июля будет создана межведомственная комиссия по координации деятельности по предотвращению возможной засухи или маловодия в Республике Армения, устранению или смягчению последствий засухи или маловодия, выявлению возможных проблем и мер оперативного реагирования, а также работ по разработке стратегии повышения эффективности сферы орошения.

Решением Пашиняна в состав комиссии вошли и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян (председатель комиссии), и.о. министра экономики Ваан Керобян, и.о. министра окружающей среды Романос Петросян, председатель Водного комитета Карен Саркисян и директор ЗАО "Джрар" Арташес Абгарян.

Отметим, что в конце июня жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении перекрыли автодорогу Ереван - Гюмри, требуя решить проблему с орошением. . Протестующие заявляют, что жара и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться как на качестве, так и на объемах урожая. Ранее аналогичную акцию провели фермеры Армавирской области. Проблема засухи на сегодня отмечается в том числе и в Гегаркунике.