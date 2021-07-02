Пятница, 2 Июля 2021 16:51

АрмИнфо.Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора, в ходе встречи 2 июля, предметно обсудили ситуации на пространстве СНГ, включая проблематику нагорно­карабахского урегулирования и хода Международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, с российской стороны была подчеркнута неприемлемость любых противоправных действий, нацеленных на вмешательство во внутренние дела суверенных государств и расшатывание их конституционно-правового порядка.