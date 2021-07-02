Пятница, 2 Июля 2021 14:31

АрмИнфо. Китайская сторона не высказывала мысль о так называемом "Зангезурском коридоре" (транспортный путь через Сюникскую область Армении - ред). Об этом 2 июля в Ереване в беседе журналистами заявил посол Китая в Армении Фань Юн.

Так, на просьбу дать оценку опубликованной накануне в азербайджанских СМИ информации о том, что якобы посол Китая в Азербайджане Го Минь на встрече с министром экономики заявила, что "Зангезурский коридор внесет вклад в транспортный проект "Один пояс, один путь", и если такое высказывание было, то разделяет ли он эту позицию, дипломат напомнил, что КНР поддерживает дружеские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.

При этом он выразил надежду, что конфликт между Ереваном и Баку станет возможно решить путем переговоров. В этом ключе китайский дипломат констатировал, что переговоры в любом случае лучше войны.

"Что же касается поднятого вами вопроса, то мы уже обсудил с нашим азербайджанским коллегой его. Могу сказать, что китайская сторона не высказывала подобной мысли. Но, мы, в рамках своих возможностей, приложим максимум усилий для сохранения региональной безопасности. Мы хотим внести свой вклад в поддержание мир, и в том, чтобы положить конец этому конфликту", - сказал посол, добавив, что и Армения и Азербайджан вовлечены в проект "Один пояс, один путь".

На просьбу дать оценку факту вторжения ВС Азербайджана на суверенные территории Армении, посол напомнил, что МИД Китая уже выразил позицию по этой ситуации.

"Я еще раз подчеркну, что мы стремимся путем диалога, наладить между двумя сторонами мирные отношения", - отметил Фань Юн.

В заключение он выразил надежду, что Армения и Азербайджан также смогут прийти к общему знаменателю по вопросу возвращения военнопленных, и впредь подобных инцидентов не будет.

Отметим, что беседа с послом состоялась на полях международной конференции, посвященная 100-летию Коммунистической партии Китая, проходящей сегодня в Ереване.

В конференции принимают участие чрезвычайный и полномочный посол Китая в Армении Фань Юн, генеральный секретарь Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Чжэн Вэй, президент Национальной академии наук Армении Ашот Сагян, а также известные ученые из Армении, России, Сербии, Грузии, ОАЭ и других стран.