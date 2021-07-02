Пятница, 2 Июля 2021 12:33

АрмИнфо. В фундаменте появления на территории Армении Вооруженных сил Азербайджана лежит отсутствие делимитации границы между двумя государствами. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения Академии наук РФ Александр Скаков.

“Как, впрочем, и практически везде на постсоветском пространстве. Эта проблема отнюдь не ограничивается Арменией и Азербайджаном. Те же проблемы между все тем же Азербайджаном и Грузией обусловлены тем, что границы чертились на картах в условиях отсутствия демаркации и делимитации на местах. Проблема решаема и решаема посредством ее изучения и переговоров. И посредством организации провокаций, поддаваясь на провокации, эту проблему решить не удастся. Ни к чему хорошему стороны это не приведет”, - подчеркнул он.

Комментируя перспективы нахождения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе после завершения 5-летнего срока миротворческой миссии, эксперт подчеркнул, что являясь единственным гарантом существования карабахских армян, российские военные останутся в Карабахе и по истечении 5 лет. С учетом того, что Карабах может быть лишь армянским, поскольку жить в составе Азербайджана арцахские армяне не смогут, российские миротворцы, по его прогнозам, останутся в Карабахе на значительно более долгий срок.

“Разумеется, Баку может потребовать их вывода. Но я думаю, что у России есть на этот случай достаточно рычагов воздействия в ответ на подобные требования. Понятно, что в противном случае российские миротворцы в Арцахе бы просто не появились. Также важно подчеркнуть, что я не помню в международной практике случаев вывода иностранных войск в похожих ситуациях. Речь идет о территориях целого ряда стран. Это обычная практика и если уж иностранные войска пришли, то, как правило, они остаются надолго”, - подчеркнул он.

По оценкам востоковеда, российские миротворцы в Карабахе являются исключением, которое не попадает под резко возросшее в результате 44-х дневной войны влияние Турции. Признавая факт регионального усиления Турции как бесспорный, Скаков одновременно подчеркнул факт параллельного роста влияния России. В этом свете, он отметил, что до осени прошлого года в Арцахе и в близлежащих территориях российских военных просто не было.

Теперь же с их появлением, по его оценкам, резко изменилась вся архитектура безопасности во всем регионе, включая не только Армению и Азербайджан, но и Грузию. Как результат, согласно Скакову, имеющая виды на членство в НАТО Грузия де-факто оказалась в окружении российской армии. Последние два обстоятельства, по его оценкам, позволяют констатировать достаточно ощутимое усиление позиций Москвы на всем Южном Кавказе.