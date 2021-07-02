Пятница, 2 Июля 2021 11:13

АрмИнфо.Официально возобновлено прямое регулярное авиасообщение Казахстан-Армения-Казахстан, сообщает посольство РА в Республике Казахстан на своей странице в соцсети Фесйбук.

"Отныне граждане Армении смогут въезжать в РК без предъявления каких-либо оснований", - сообщает диппредставительство. Прямое авиасообщение осуществляет авиакомпания SCAT Airlines.

На данный момент фактически продолжает действовать рейс Актау-Ереван-Актау. Первый полет был осуществлен 25-26-го июня. Согласно информации авиаперевозчика, рейс был совершен на комфортабельных Bombardier CRJ-200 (каждую пятницу). Следующий рейс намечен на 2-3 июля.

По предварительным данным, рейс по маршруту Нур-Султан-Ереван-Нур-Султан будет задействован в ближайшее время, при наличии достаточного количества пассажиров.