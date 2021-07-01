Четверг, 1 Июля 2021 19:05

АрмИнфо. Представители Южно-Кавказской железной дороги и Министерства территориального управления и инфраструктур Армении ознакомились с процессом капитального ремонта железнодорожных путей на участке Маисян-Джаджур.

Как сообщает пресс-служба компании, Комиссия, возглавляемая замминистра территориального управления Арменом Симоняном и гендиректором ЮКЖД Алексеем Мельниковым, побывала, в частности, на участке Джаджур-Калтахчи, где капитально восстановлено 2 км пути. Капремонт пути начался в середине апреля. В целом в текущем году он запланирован в объеме 9,5 километров.

Бригада путевой машинной станции (ПМС) <Масис> уже приступила к полевым работам на перегоне Санаин-Туманян в Лорийской области Армении. Также планируется провести ремонтные работы на перегонах Джаджур-Калтахчи, Прошян-Егвард и Севан-Цовагюх.

Капитальный ремонт путей предполагает обновление верхнего слоя земляной насыпи, полную замену рельсошпальной решетки с заменой деревянных шпал на железобетонные.

В текущем году компания планирует закупить и установить 28 тысяч железобетонных шпал и 15,3 тысяч кубических метров щебня.

Размер планируемых инвестиций ЮКЖД только в инфраструктуру на 2021 год составляет 2 млрд 773 млн драмов.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет справом пролонгации еще на 10 лет.