Четверг, 1 Июля 2021 19:02

АрмИнфо.Правительство Армении 1 июля одобрило предложение о подписании протокола "О реализации "Соглашения между Республикой Армения и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" между правительством Республики Армения и правительством Латвийской Республики".

Стороны соглашения предусматривают создание быстрых эффективных юридических процедур на основе взаимности, для идентификации, безопасного и регулируемого возвращения лиц, которые не удовлетворяют или иным образом не удовлетворяют или более не удовлетворяют требования по въезду на территорию Армении или одного из стран-членов ЕС по пребыванию или проживанию в этих странах, и облегчение транзита таких лиц.

Согласно обоснованию к документу, Республика Армения подписала двусторонние соглашения о реадмиссии с 10 странами-членами ЕС. Соглашения позволт установить совместные процедуры со всеми государствами-членами ЕС для реадмиссии лиц, без разрешения проживающих на территории Сторон. В целом, в последние годы значительно увеличилось количество заявлений о реадмиссии, полученных в рамках Соглашения между Европейским Союзом и о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения. Так, если в 2012-2017 гг. поступило 1446 реадмсионных исков о 2812 лицах, то только в 2018 г. было получено 1030 исков о 2045 лицах, а в январе-ноябре 2019 г. поступило 803 иска о реадмиссии 1647 человек. Следует отметить, что запросов о реадмиссии из Латвийской Республики пока не поступало.

Кабинет министров одобрил также предложение о подписании протокола "О реализации "соглашения между Республикой Армения и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" между правительство РА и правительством Польши. Согласно обоснованию, в 2014-2019 гг. из Республики Польша поступил 91 реадмсионных исков в отношении 130 человек.