Четверг, 1 Июля 2021 15:57

АрмИнфо. Вскоре, через несколько месяцев азербайджанская сторона перестанет пользоваться дорогой Красный Базар - Шуши. Об этом 1 июля заявил государственный министр Арцаха Артак Бегларян, реагируя на обеспокоенность жителей НКР развязанным поведением азербайджанцев, пользующихся этой дорогой.

< В этом направлении проводятся дополнительные работы. Ведется работа также по повышению безопасности дорог, в том числе проводится освещение, усиливается контроль и другое>, - отметил Бегларян.

Он также согласился тем, что азербайджанцы ведут себя нагло, часто оскорбляя армян, и констатировал, что по этому поводу были многочисленные сигналы, в том числе со стороны российских миротворцев.

<Наши ВС осуществляют также предупредительные меры, о которых ничего не говорится. Это имеет важное значение. Но, безусловно, мелкие инциденты бывают>, - добавил Бегларян. Говоря о деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе, он отметил, что время показало эффективность их присутствия с точки зрения обеспечения безопасности. <То есть изначально мы были более скептично настроены. Однако, спустя 7-8 месяцев, мы можем констатировать высокую эффективность их деятельности. То есть люди видят гарантии безопасности и готовы продолжать жить здесь>, - сказал он.

Вместе с тем, государственный министр считает, что присутствие российских миротворцев и вообще миротворцев не ограничится 5 годами.

<Какими будут решения, покажет времени. Это зависит также от действий сверхдержав. Мне не известно о каких-либо закулисных договоренностях по Арцаху. Будущее Арцаха будет позитивным. Я думаю, что российские миротворцы, которые гарантируют нашу безопасность, еще долгое время будут в Арцахе. Конечно, гарантом нашей безопасности выступают и наши ВС, и с течением времени эффективность выполнения этой задачи повысится>, - отметил Бегларян. В этом ключе чиновник напомнил, что Арцаха привержен мирному пути решения вопросов безопасности, выразив надежду, что и Азербайджан будет готов к этому.

В заключение он добавил, что укрепление безопасности и проведение экономических реформ - главные условия для предотвращения эмиграции граждан из Арцаха, заверив, что будет делаться все для обеспечения демографического роста в республике из года в год.