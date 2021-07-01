Четверг, 1 Июля 2021 15:54

АрмИнфо.На мой взгляд, Армению и лично Никола Пашиняна по итогам внеочередных парламентских выборов вполне может ожидать повторение сценария, реализованного им же весной 2018-го в отношении тогдашнего премьера Сержа Саргсяна. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Насколько я могу судить, итоги выборов были сфальсифицированы. Предполагать подобное позволяют итоги практически всех предвыборных соцопросов, согласно которым партия Пашиняна "Гражданский договор" должна была набрать меньше голосов, чем блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". И в случае если последнему удастся доказать факт фальсификации, если их поддержит народ, Армению вполне может накрыть очередной революцией", - прогнозирует эксперт.

Подобный сценарий, на его взгляд, неминуемо повлечет за собой политическую дестабилизацию, в чем Москва, согласно Евсееву, заинтересована менее всего. В первую очередь в силу того, что отсутствие в Армении внутренней стабильности автоматически порождает новые проблемы между Россией и Азербайджаном. Евсеев, на этом фоне, выразил убеждение в прозападности Никола Пашиняна, подчеркнув наличие у армянского премьера и коллективного Запада общих интересов в направлении выдавливания российской армии с Южного Кавказа.

"При этом Пашиняна совершенно не волнует, что наш уход из Армении будет означать для вашей страны потерю суверенитета и приведет к национальной катастрофе. Я очень надеюсь, что в Ереване все эти фактические перспективы все-таки понимают. Особенно в свете непрекращающихся после 44-дневной войны региональных импульсов. И думаю, что чем больше страны Запада будут вмешиваться в попытки урегулирования региональных проблем, тем больше будет дестабилизироваться ситуация", - подчеркнул Евсеев.

В этом свете, эксперт поставил особый акцент на политике США как на факторе, вынуждающим как сверхдержавы, так и региональные страны подвергать собственную политику постоянному ревизионизму. По его оценкам, именно работа администрации Байдена вносит постоянные изменения и корректировки в политику вовлеченных в той или иной мере в урегулирование карабахского конфликта России, Турции, Ирана, самих стран Южного Кавказа и даже стран ЕС.

"В целом, на данном этапе урегулирование проблем между Арменией и Азербайджаном требует от России и Турции, других интересантов достаточно напряженной и тяжелой работы. Однако, для ее успешного хода, тем более завершения, необходимо формирование безопасной среды в самой Армении с целью, чтобы Ереван мог вести переговоры. С учетом все еще неясных поствыборных перспектив в Армении, говорить об этом пока что преждевременно", - подытожил Евсеев.