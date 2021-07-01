Четверг, 1 Июля 2021 11:18

АрмИнфо. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отреагировал на признание американским штатом Нью-Джерси независимости Республики Арцах.

<Несколько часов назад Сенат американского штата Нью-Джерси единогласно принял резолюцию о признании Арцаха. Это десятый штат США, который признал независимость Арцаха. От имени народа Арцаха и от себя лично выражаю искреннюю благодарность Армянскому национальному комитету Америки (АНКА) и сенатору Джозефу Лагану за проделанную целенаправленную работу. Альтернативы международному признанию права народа Республики Арцах на самоопределение нет и мы продолжим нашу упорную борьбу за достижение этой цели>, - Арутюнян на своей странице в Facebook.

Накануне вечером Армянский национальный конгресс сообщил, что Сенат штата Нью-Джерси единогласно принял резолюцию признании Арцаха, инициатором которой стал сенатор штата Джозеф Лагана. Таким образом, Нью-Джерси стал 10-м штатом США, признавшим Арцах. В дополнение к признанию Арцаха, резолюция осуждает Турцию и Азербайджан за их агрессию против мирного населения Арцаха и Армении и подтверждает признание Геноцида армян со стороны штата Нью-Джерси.