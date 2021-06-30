Среда, 30 Июня 2021 19:30

АрмИнфо. В Армении снижается атмосфера страха, связанная с вакцинацией граждан в связи с тем, что в стране не зарегистрировано ни одного случая осложнения после вакцинации. Об этом в ходе совещания в правительстве РА заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

В частности, он сообщил, что на сегодня в стране вакцинировалось 80 тыс. граждан, назвав этот показатель невысоким. В этой связи и.о. главы правительства подчеркнул необходимость в проведении широкомасштабных работ в направлении стимулирования вакцинации граждан.

Говоря о ситуации в стране, связанной с пандемией, Пашинян определил её как управляемую. Однако он подчеркнул, что сегодня необходимо сконцентрироваться на дальнейших действиях в борьбе с коронавирусом во избежание ситуации, которая имела место быть в июле 2020 года, декабре 2020-го и январе 2021 года.

<Сегодня весь мир пришел к заключению, к которому и мы пришли в мае 2020 года, о том, что необходимо научиться жить в условиях пандемии. Если к примеру, ситуация с коронавирусом будет длиться еще три года, не могут страны так долго применять ограничения>, - сказал он. В этом контексте Пашинян обратился к членам правительства, призвав последних строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. <Мы должны соблюдать все правила, чтобы общественность понимала, что проблема с коронавирусом не решена и нельзя сегодня терять бдительность>, - заключил он.

Отметим, что в общей сложности в стране зарегистрировано 225 095 случаев заражения коронавирусом (18,9%), выздоровело 216 778 человек (96,3%), скончалось 4 514 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 185 002 теста на коронавирус. Ежедневно в Армении регистрируется от 80 до 120 случаев заражения.