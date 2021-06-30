Среда, 30 Июня 2021 12:12

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 711 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 128 граждан (3,4%), выздоровело 60 человек. Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, летальных исходов за прошедший день зарегистрировано не было.

По положению на 11:00 30 июня фактическое лечение в Армении получают 2 704 пациента.

В общей сложности в стране зарегистрировано 225 095 случаев заражения коронавирусом (18,9%), выздоровело 216 778 человек (96,3%), скончалось 4 514 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 185 002 теста на коронавирус.