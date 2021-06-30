Среда, 30 Июня 2021 11:15

АрмИнфо. Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер указал на наличие прогресса по вопросу обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном.

Так, Маурер в интервью газете "Известия" отвечая на соответствующий вопрос, в частности сказал: "Прогресс достигнут, пленные возвращаются

по домам. И в то же время всё еще ведутся споры о некоторых задержанных, считаются ли они военнопленными, какой у них статус и могут ли они вернуться. Мы продолжаем заниматься этими вопросами".

При этом он подчеркнул, что Красный Крест имеет прямой доступ к задержанным в Азербайджане.

"Мы можем поделиться своим опытом, можем посоветовать что-то, но соответствующие правительства должны определить и сделать окончательную оценку статуса сами. Мы же находимся в контакте с обеими сторонами. И, надеюсь, что в будущем удастся найти решение проблемы для всех удерживаемых лиц, которые находятся в Армении и Азербайджане", - подчеркнул Маурер, отвечая на вопрос о посещении организацией задержанных Азербайджаном.

На уточнение, в каких условиях содержатся удерживаемые в Азербайджане, глава МККК отметил, что представители организации посещали задержанных, однако публичную оценку условий содержания организация не дает. "Мы посещаем, чтобы оценить условия содержания людей, но, как вы знаете, это конфиденциальный процесс для МККК", - пояснил Маурер, добавив, что МККК взаимодействует с властями в регионе.

Вместе с тем глава Красного Креста обратил внимание на то, что в данный момент бюджет МККК примерно в четыре-пять раз больше, чем за все 27 лет до этого. "Ранее наш бюджет составлял примерно $10-11 млн. А сейчас мы приближаемся к $50 млн и значительно увеличили свое присутствие в регионе. Мы помогаем перемещенным лицам, помогаем людям, которые возвращаются. Не менее важной остается работа, связанная с посещением заключенных с обеих сторон и участием в восстановлении связей с их семьями. Если возникнет необходимость и представятся возможности, мы, вероятно, продолжим наращивать свое присутствие здесь, но более медленными темпами, потому что очень трудно получить финансирование для этих операций", - подытожил глава МККК.

Заметим, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже 8 месяцев удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды.

Каждый день группы из 13-16 человек престают перед азербайджанским судом по вымышленным тяжелым обвинениям. Сегодня, сразу 27 армянских военнопленных предстали перед азербайджанским судом. Заметим, что эти действия Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.