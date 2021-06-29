Вторник, 29 Июня 2021 21:53

АрмИнфо. Второй президент Армении, лидер блока <Армения> Роберт Кочарян выразил уверенность, что в разрезе ближайших полутора года в Армении вновь назреет необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил 29 июня в ходе митинга стронников блока <Армении>.

Подобное мнение Кочарян обусловил непониманием правящей власти того, что стиль их работы стал основной причиной сложившегося кризиса в стране. <Если бы победила одна из партий, которая по итогам внеочередных выборов набрала хотя бы 1%, я бы сказал, что кризис

преодолен. Но мы не преодолели кризис, пока у власти находятся те, кто привел страну к этому состоянию. То есть мы не получим ответов на вопрос <почему мы проиграли>, <почему погибло 5 тыс. человек>, <почему потеряли Шуши и Гадрут>? Для сегодняшней власти есть 2 пути - продолжать репрессии и преследования, и осуществлять шаги более интересные Баку и Анкаре, а не Армении, или вынести уроки и резко сменить политику. Но очевидно, что власть выбрала первый путь. Но мы та политическая сила, которая будет бороться до окончательной победы над кризисом>, - сказал он.

При этом экс-президент Армении заверил, что возглавляемый им блок станет институциональной и радикальной оппозицией, которая, используя все возможности Конституции, вернет веру общественности в и парламентскую оппозицию. <Будем работать днем и ночью, чтобы быть радикальной оппозицией, бороться за права народа. Те, кто говорил много о борьбе с коррупцией, является самой коррумпированной властью в Армении. Мы это докажем, объединив парламентскую работу с борьбой на улицах и в информационном поле>, - заверил он.

Вместе с тем, Кочарян коснулся итогов внеочередных парламентских выборов, назвав их иррациональными и нуждающимися в социологическом пояснении. Кроме того, он отметил, что есть большие сомнения касаемо 200 тыс. голосов, сообщив, что данный вопрос будет решаться в Конституционном суде.

Он признался, что ожидания блока <Армения> по итогам голосования не оправдались, так как все проводимые ранее опросы в стране свидетельствовали совершенно о другом. Кроме того, ссылаясь на ряд подобных исследований, Кочарян подчеркнул, что общественность находится в депрессивном состоянии. <Люди не знали, почему голосуют за правящую партию, и поэтому нам нужно детально исследовать и понять какова была их мотивация>, - сказал политик. -