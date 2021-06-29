Вторник, 29 Июня 2021 20:29

АрмИнфо. На днях были объявлены окончательные результаты внеочередных выборов в парламент Армении. Многие СМИ предрекали «Армагеддон» и казни египетские республике, пережившей только что тяжелую войну. Вся пора предвыборных политических перебранок в Армении дала благодатную почву для ее недоброжелателей, взыскующих мрачных сценариев древнему народу Арарата.

Однако сами выборы прошли спокойнее, чем все ожидали. «Люди забывают, что армянский народ пережил не только страшный Геноцид, но и сотни лет мрачной доли скитания по народам и империям, не имея своего национального очага. У нас были периоды упадка, но мы пережили все это и пришли к собственной национальной независимости». Верю, что, и после последней войны, Армения выйдет из кризиса», - уверен известный армянский дипломат и деятель культуры Армен Смбатян. У него за спиной не только министерская карьера в Армении, но и дипломатическая служба послом в Москве и Тель-Авиве.

В июне в Ереване прошел очередной международный конкурс имени Арама Хачатуряна. Уже с 2003 года это музыкальное событие относится к разряду важнейших ежегодных манифестаций высокого искусства и в Армении, и за ее пределами. Под руководством Армена Смбатяна Смбатяна в этом году прошел 17-ый Конкурс по специальности дирижирование, в котором приняли участие музыканты из 15 стран.

К слову, победителем конкурса стал дирижер из Японии Даичи Дегучи. Вот один из примеров реальной жизни духа и созидания в Армении сегодня. И это вопреки трагедии войны и бедствиям пандемии. Неиссякаемый кладезь талантов заложен в армянском народе. И он раскрывается особенно заметно на своей земле.

«Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизации. Наша нация, на протяжение свой истории, сохранял свою идентичность именно благодаря своей культуре – сохраняя свой язык, свою веру и культурное наследие. Сегодня мы объединяем всех вокруг культуры, вокруг классической музыки и вектором этого объединения является Арам Хачатурян», - говорит Армен Смбатян, который всегда совмещал культуру и дипломатию, считая дипломатию высшим проявлением культуры.

К сожалению, медийная атмосфера требует зрелищ и жертв. Все полосы газет и заголовки новостей в СМИ полны скандальных и сокрушительных историй. Но, стоит оглянуться вокруг, как увидим несметное количество примеров доброты, взаимопомощи, а также – творческие и деловые инициативы, которые достойны заголовков и рассказов.

«Посмотрите на тех наших девушек, которые выходят замуж за вернувшихся с фронта инвалидов солдат-героев. Посмотрите на бескорыстную помощь пострадавшим, которую оказывают денно и нощно простые граждане. Неужели не это есть истинный показатель высокой нравственности и воли, неужели ни это есть все уверенность в завтрашнем дне», - уверен Армен Смбатян.

Будущее Армении в ее добрых и талантливых людях. И в нашем умении сказать доброе слово об Армении.