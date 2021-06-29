Arminfo.info




 Вторник, 29 Июня 2021 16:26
Алина Оганесян

MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов

MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов

АрмИнфо. Консалтинговая компания MPG (эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) провела первый опрос, после состоявшихся накануне в Армении внеочередных парламентских выборов.

Как отметил в ходе пресс-­конференции руководитель консалтинговой компании Арам Навасардян, опрос был назван в честь американского иллюзиониста, актера Гарри Гудини, который прославился разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями.

Невзирая на то, что большинство респондентов считают, что выборы прошли прозрачно, справедливо, отображая волю народа (38,7% - <однозначно да>, 20,1% - <скорее да, чем нет>, 18,8% - <скорее нет, чем да>, 17,9% - <однозначно нет> и 4,5% - затруднились с ответом), итоги сегодняшнего опроса показали несопоставимую разницу голосов, зарегистрированных перед выборами, по результатам ЦИК, и в поствыборный период.

<У нас нет объяснений на этот счет. По другим показателям, в том числе, касающихся позиции граждан в вопросе участия в голосовании, мы имеем приближенные показатели. В частности, согласно данным проводимого последнего опроса перед выборами (18 июня - Ред.), 52,1% респондентов выразили готовность принять участие в голосовании, а по факту, согласно данным ЦИК, свою волю изъявили порядка 49% граждан. Однако мы не можем пояснить существенное отличие голосов, отданных за правящую партию <Гражданский договор> до выборов и в поствыборный период>, - сказал он.  Представляя данные опроса, Навасардян отметил, что 18 июня за <Гражданский договор> (ГД) готовы были проголосовать 25,2% респондентов. По данным ЦИК поддержу правящей партии оказали 53,91% граждан, а после выборов, согласно опросу <Гудини> 35,8% опрошенных отметили, что отдали свои голоса за <Гражданский договор>.

При этом за блок <Армения> за день до выборов готовы были проголосовать 28,7%. Согласно данным ЦИК блок Роберта Кочаряна набрал 21,09% голосов, и в поствыборный период за <Армению> отметили, что проголосовали 24,2% граждан.

Блок <Честь имею> до выборов хотели поддержать 10,8% опрошенных. По факту на выборах за последних проголосовало 5,22% граждан, а после выборов 6,8% респондентов отметили, что выразили поддержку этому блоку.

За оставшиеся политические силы Армении, согласно последнему опросу проголосовали следующим образом: 4,4% - партия <Процветающая Армения>, 3,2% - партия <Республика>, 2,4% - Армянский Национальный Конгресс, 2,1% - <Лусавор Айастан (Просвященная Армения)>, 1,6% - Блок демократов Ширинян/Бабаджанян 1,5% - Национально-демократический полюс,  1,4% - Национально-консервативное движение 5165, 11,7% респондентов - отказались отвечать.

Согласно исследованию, более чем за 7 дней до выборов 26,2% опрошенных приняли решение, какую политическую силу поддержат на парламентских выборах 20 июня, в период за 5-7 дней - 19,8%, за 3-4 дня 13,7%, за 2 дня 17,2%, за 1 день - 14,3%, и в день выборов определились 7,6% граждан.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 по 26 июня этого года, объем выборки составил 1112, ошибка выборки +/- 3%.

С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба. 


Лента новостей
Роберт Кочарян уверен в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении в ближайшей перспективеРоберт Кочарян уверен в проведении внеочередных парламентских выборов в Армении в ближайшей перспективе
Армения и Россия обсудили предстоящие совместные программы в сфере военной авиацииАрмения и Россия обсудили предстоящие совместные программы в сфере военной авиации
Армен Смбатян: Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизацииАрмен Смбатян: Культура нам дана для исцеления общества от чрезмерной политизации
В Азербайджане заверяют: Доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 собраныВ Азербайджане заверяют: Доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 собраны
Участник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действийУчастник широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха жалуются на игнорирование государством их заслуг в ходе боевых действий
Генсек ОБСЕ призывает освободить всех военнопленных и возобновить переговоры по Карабаху под эгидой Минской группыГенсек ОБСЕ призывает освободить всех военнопленных и возобновить переговоры по Карабаху под эгидой Минской группы
Вячеслав Володин поздравил Арарата МирзоянаВячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна
Анн Линде и Хельга Шмидт обсудили карабахский конфликтАнн Линде и Хельга Шмидт обсудили карабахский конфликт
MPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборовMPG не может пояснить существенный разрыв голосов в своем опросе за <Гражданский договор> до и после выборов
Джонатан Лакот ознакомился с проектом Джонатан Лакот ознакомился с проектом "Гуманитарная помощь", реализуемый при финансировании Монморанси
Депутат: Азербайджана пытается выторговать у Армении признание своей территориальной целостностиДепутат: Азербайджана пытается выторговать у Армении признание своей территориальной целостности
Сборная Армении завоевала 3 медали на 33-й Международной олимпиаде по информатикеСборная Армении завоевала 3 медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике
ССС Армении: Меру пресечения профессору Чарчяну может изменить либо суд, либо прокурорССС Армении: Меру пресечения профессору Чарчяну может изменить либо суд, либо прокурор
Демограф: Быть или не быть миграции зависит от правительства АрменииДемограф: Быть или не быть миграции зависит от правительства Армении
Национально-демократический полюс не признает итоги внеочередных выборов в парламент и объявляет Национально-демократический полюс не признает итоги внеочередных выборов в парламент и объявляет "политический Сардарапат"
Суд по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесен на 3 августаСуд по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесен на 3 августа
Юрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законовЮрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов
Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра ЖапароваСовместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
В Музее русского искусства откроется выставка В Музее русского искусства откроется выставка "В поисках красоты. Михаил  Врубель"
Впервые за долгое время число зараженных коронавирусом в Армении за сутки перешагнуло отметку в 100 случаевВпервые за долгое время число зараженных коронавирусом в Армении за сутки перешагнуло отметку в 100 случаев
В Абовяне стартовало строительство нового центра по временному размещению лиц, ищущих убежищаВ Абовяне стартовало строительство нового центра по временному размещению лиц, ищущих убежища
США привержены сотрудничеству в области демократических реформ и урегулирования конфликтов - Байден поздравил ПашинянаСША привержены сотрудничеству в области демократических реформ и урегулирования конфликтов - Байден поздравил Пашиняна
Лавров и Гранди обсудили вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районыЛавров и Гранди обсудили вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы
Лавров летит в Анталью на переговоры с ЧавушоглуЛавров летит в Анталью на переговоры с Чавушоглу
Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
Коллективная солидарность: Врачи в Ереване встали на защиту профессора Армена ЧарчянаКоллективная солидарность: Врачи в Ереване встали на защиту профессора Армена Чарчяна
Гостевой дом в Гюмри, наполненный юмором. История успехаГостевой дом в Гюмри, наполненный юмором. История успеха
У НАН РА новый главаУ НАН РА новый глава
Грузинский депутат: В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса силГрузинский депутат: В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил
Неумение закончить войну. Вначале этим отличилась Армения, а сейчас – АзербайджанНеумение закончить войну. Вначале этим отличилась Армения, а сейчас – Азербайджан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
"Аэрофлот" и S7 приступают к выполнению регулярных рейсов из Ростова в Ереван
В Баку стартовали азербайджано-турецкие тактические учения В Баку стартовали азербайджано-турецкие тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021"
Выборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегдаВыборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегда
Три пассажирских поезда задержаны из-за ДТП в Армавирской областиТри пассажирских поезда задержаны из-за ДТП в Армавирской области
В СНБ Арцаха подтвердили информацию о звонках граждан Азербайджана и Турции арцахцамВ СНБ Арцаха подтвердили информацию о звонках граждан Азербайджана и Турции арцахцам
В Крашен усилиями почетного консула Германии открыта гостиница В Крашен усилиями почетного консула Германии открыта гостиница "Туй-туй ЭкоЛодж"
Постпредство Армении в ЕСПЧ выступило с заявлением, в связи с постановочными судебными процессами над армянскими военнопленными в АзербайджанеПостпредство Армении в ЕСПЧ выступило с заявлением, в связи с постановочными судебными процессами над армянскими военнопленными в Азербайджане
Армянские тюркологи выступили в Международной конференции, посвященной великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули.Армянские тюркологи выступили в Международной конференции, посвященной великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули.
За сутки в Армении подтвердилось всего 54 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 87 человекЗа сутки в Армении подтвердилось всего 54 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 87 человек
В Минобороны Армении продолжают опровергать дезинформацию АзербайджанаВ Минобороны Армении продолжают опровергать дезинформацию Азербайджана
ЦИК РА опубликовала окончательные результаты выборов: Блок ЦИК РА опубликовала окончательные результаты выборов: Блок "Армения" намерен потребовать аннулировать их
Спецпосланник правительства Канады изучит перспективы поддержки армянской демократииСпецпосланник правительства Канады изучит перспективы поддержки армянской демократии
В Армении за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случаевВ Армении за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случаев
По нарушениям избирательного законодательства в ходе выборов в парламент возбуждено уголовное преследование в отношении 47 лиц - ГенпрокуратураПо нарушениям избирательного законодательства в ходе выборов в парламент возбуждено уголовное преследование в отношении 47 лиц - Генпрокуратура
Возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении азербайджанские ВС угрожали убить иностранного журналистаВозле села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении азербайджанские ВС угрожали убить иностранного журналиста
Америабанк открыл новый столичный филиал <Маштоц>Америабанк открыл новый столичный филиал <Маштоц>
Никол Пашинян обсудил повестку дня Армения-ЕС с высокопоставленными европейскими чиновникамиНикол Пашинян обсудил повестку дня Армения-ЕС с высокопоставленными европейскими чиновниками
Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничествеКонверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве
Алиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мираАлиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мира
В 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - АвинянВ 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - Авинян
Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии Омбудсмен Арцаха принял участие в дискуссии "Гуманитарная помощь, международные санкции и вооруженные конфликты" на полях Совета ООН по правам человека
Глава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и РумынииГлава МИД Азербайджана обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу "Искусственный интеллект"
Политолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткойПолитолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткой
Папа Франциск: Во время путешествия в Армению в 2016 году мы с Гарегином II выпустили в небо голубей как пожелание мира во всём кавказском регионеПапа Франциск: Во время путешествия в Армению в 2016 году мы с Гарегином II выпустили в небо голубей как пожелание мира во всём кавказском регионе
За прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавирусаЗа прошедшие сутки в Армении не было зарегитрировано летальных исходов от коронавируса
Политические силы Арцаха призывают общество к единствуПолитические силы Арцаха призывают общество к единству
Президент Армении провел встречу с лидерами Президент Армении провел встречу с лидерами "Просвещённой Армении" и "Процветающей Армении"
Читать больше



Эксперты
Выборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегдаВыборы 2021: Хотели как лучше, а получилось как всегда
Политолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткойПолитолог: Выборы в Армении свелись к шоу с ложной повесткой
Политолог: Голосование Политолог: Голосование "за Никола" - это в основном "заслуга" "бывших"
Прогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола обществаПрогноз: Пашинян, хочет он того или нет, продолжит работать в направлении раскола общества
Российский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборовРоссийский политолог: Благие вести из Москвы ставят точку на попытках Кочаряна серьезно оспаривать итоги выборов
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности