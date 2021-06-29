Вторник, 29 Июня 2021 16:26

АрмИнфо. Консалтинговая компания MPG (эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) провела первый опрос, после состоявшихся накануне в Армении внеочередных парламентских выборов.

Как отметил в ходе пресс-­конференции руководитель консалтинговой компании Арам Навасардян, опрос был назван в честь американского иллюзиониста, актера Гарри Гудини, который прославился разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями.

Невзирая на то, что большинство респондентов считают, что выборы прошли прозрачно, справедливо, отображая волю народа (38,7% - <однозначно да>, 20,1% - <скорее да, чем нет>, 18,8% - <скорее нет, чем да>, 17,9% - <однозначно нет> и 4,5% - затруднились с ответом), итоги сегодняшнего опроса показали несопоставимую разницу голосов, зарегистрированных перед выборами, по результатам ЦИК, и в поствыборный период.

<У нас нет объяснений на этот счет. По другим показателям, в том числе, касающихся позиции граждан в вопросе участия в голосовании, мы имеем приближенные показатели. В частности, согласно данным проводимого последнего опроса перед выборами (18 июня - Ред.), 52,1% респондентов выразили готовность принять участие в голосовании, а по факту, согласно данным ЦИК, свою волю изъявили порядка 49% граждан. Однако мы не можем пояснить существенное отличие голосов, отданных за правящую партию <Гражданский договор> до выборов и в поствыборный период>, - сказал он. Представляя данные опроса, Навасардян отметил, что 18 июня за <Гражданский договор> (ГД) готовы были проголосовать 25,2% респондентов. По данным ЦИК поддержу правящей партии оказали 53,91% граждан, а после выборов, согласно опросу <Гудини> 35,8% опрошенных отметили, что отдали свои голоса за <Гражданский договор>.

При этом за блок <Армения> за день до выборов готовы были проголосовать 28,7%. Согласно данным ЦИК блок Роберта Кочаряна набрал 21,09% голосов, и в поствыборный период за <Армению> отметили, что проголосовали 24,2% граждан.

Блок <Честь имею> до выборов хотели поддержать 10,8% опрошенных. По факту на выборах за последних проголосовало 5,22% граждан, а после выборов 6,8% респондентов отметили, что выразили поддержку этому блоку.

За оставшиеся политические силы Армении, согласно последнему опросу проголосовали следующим образом: 4,4% - партия <Процветающая Армения>, 3,2% - партия <Республика>, 2,4% - Армянский Национальный Конгресс, 2,1% - <Лусавор Айастан (Просвященная Армения)>, 1,6% - Блок демократов Ширинян/Бабаджанян 1,5% - Национально-демократический полюс, 1,4% - Национально-консервативное движение 5165, 11,7% респондентов - отказались отвечать.

Согласно исследованию, более чем за 7 дней до выборов 26,2% опрошенных приняли решение, какую политическую силу поддержат на парламентских выборах 20 июня, в период за 5-7 дней - 19,8%, за 3-4 дня 13,7%, за 2 дня 17,2%, за 1 день - 14,3%, и в день выборов определились 7,6% граждан.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 по 26 июня этого года, объем выборки составил 1112, ошибка выборки +/- 3%.

С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.