Вторник, 29 Июня 2021 15:09

АрмИнфо.Быть или не быть миграции из Армении сегодня в основном зависит от правительства. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, демограф Артак Маркосян.

"Я не вижу в данном утверждении совершенно никаких преувеличений. Перспективы миграции из нашей страны в первую очередь зависят от степени успешности работы нового парламента и сформированного на его основе правительства. Состава этого правительства. Важно понять на каких направлениях, на каких реформах будет ставить акценты новое правительство и как все это повлияет на перспективы социально­экономического развития нашей страны", - подчеркнул он.

По оценкам демографа, предотвращение миграции населения Армении требует немедленных коренных реформ практически во всех сферах общественной жизни. Включая сферу здравоохранения, экономики, социальную, судебно-правовую сферы. На взгляд Маркосяна, в этом плане решающим станет предстоящий год. Поскольку именно в этот период общество осознает степень готовности и решимости власти решать стоящие перед страной проблемы. В первую очередь производные от итогов прошлогодней войны проблемы безопасности.

Отметив отсутствие массовой миграции из Армении даже по итогам прошлогодней войны, демограф выразил недоумение в связи со звучащими от отдельных, причем, как правило, обеспеченных слоев общества, после выборов угрозами в духе "продам дом и уеду в Россию". "На мой взгляд, итогами выборов наша страна не начинается и заканчивается. Как и не определяется симпатиями или антипатиями в отношении власти или того или иного политического лагеря", - подчеркнул он.

"Могу сказать, что сегодня из Армении выехало энное число трудовых мигрантов. Собственно, именно отсутствием немалой части мужского, трудоспособного населения обуславливается достаточно невысокая явка на последних выборах. В целом же, демографическая и миграционная ситуация в нашей стране нуждаются в профессиональном, глубоком исследовании с последующим анализом. Сейчас совместно с Фондом народонаселения ООН мы готовимся к проведению именно такого исследования послевоенного периода в Армении. После чего я представлю уже конкретные цифры относительно демографических и миграционных тенденций в нашей стране", - подытожил Маркосян.

В воскресенье ЦИК подвел официальные итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Партия Никола Пашиняна <Гражданский договор> набрала 53,91%, блок <Айастан> Роберта Кочаряна - 21,04% голосов. Третьей силой в парламенте стал блок <Честь имею> с 5,23% голосов. Из зарегистрированных 2 млн. 595512 избирателей проголосовало 49,39% избирателей. Таким образом, ГД будет представлен в парламенте 8- го созыва 71-им мандатом, блоки "Армения" и "Честь имею" 29-ю и 7-ю мандатами соответственно