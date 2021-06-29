Вторник, 29 Июня 2021 15:07

АрмИнфо.Внеочередные парламентские выборы, по всей очевидности, сформировали в Армении качественно новый парламент и, в целом, откорректировали результаты выборов декабря 2018 года. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Справедливая Армения", юрист Норайр Норикян.

"На мой взгляд, итогами выборов были подведены окончательно скорректированные после выборов 2018-го общественные настроения. А вывод двух достаточно крупных фракций "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" из парламента также стал результатом коренных изменений в нашей политической палитре", - подчеркнул он.

При этом, юрист подчеркнул, что в результате выборов в парламенте оказались некоторые люди, которые давно должны были отслеживать политические процессы в стране исключительно из за решетки. Последнее, на его взгляд, говорит о наличии парадоксальной ситуации. Люди, еще 3 года назад отвергнутые обществом и отстраненные от политических процессов, получили от общества мандат доверия и статус парламентской оппозиции.

На его взгляд, данный феномен нуждается в серьезном анализе и глубинном исследовании. Однако само отсутствие каких-либо поствыборных импульсов юрист рассматривает как согласие на принятие итогов выборов всеми их участниками. Намерение блока "Айастан" опротестовать итоги выборов в Конституционном суде юрист считает законным правом данной силы. При этом он отметил, что Избирательный кодекс четко регламентирует нормы и обстоятельства, в результате которых итоги выборов могут быть признаны недействительными.

Комментируя заявления представителей правящей силы об ожидающемся по итогам выборов установлении диктатуры закона, юрист заметил, что это время настало уже давно. И сегодня в стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов.

"Я всегда выступал против "бархатного" управления страной, считая, что любая власть в процессе управления должна руководствоваться исключительно законами и Конституцией. То, что в последние три года в Армении не работал институт ответственности, а преступники разгуливали на свободе - факт. И теперь мы будем тщательно рассматривать шаги власти в направлении восстановления законности в стране. Шаги, о которых сегодня вновь говорит Никол Пашинян", - подытожил юрист.

В воскресенье ЦИК подвел официальные итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Партия Никола Пашиняна <Гражданский договор> набрала 53,91%, блок <Айастан> Роберта Кочаряна - 21,04% голосов. Третьей силой в парламенте стал блок <Честь имею> с 5,23% голосов. Из зарегистрированных 2 млн. 595512 избирателей проголосовало 49,39% избирателей. Таким образом, ГД будет представлен в парламенте 8-го созыва 71-им мандатом, блоки "Армения" и "Честь имею" 29-ю и 7-ю мандатами соответственно