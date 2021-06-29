Вторник, 29 Июня 2021 12:27

АрмИнфо. Делегация министерства экономики Армении примет участие в первой евразийской ювелирной выставке на пространстве ЕАЭС , которая пройдет в Нур-Султане (Казахстан) в рамках Astana Finance Days.

Согласно решению и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 июня, для участия в мероприятии с 29 июня по 2 июля будут командированы в Республику Казахстан (Нур-Султан) советник министра экономики РА Гагик Мкртчян и начальник управления развития промышленности ведомства Армен Еганян.

Международная ювелирная выставка-конгресс пройдет с 30 июня по 2 июля в Нур-Султане в рамках ежегодной финансовой конференции .

Как сообщили в оргкомитете, станет первой ювелирной выставкой на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она объединит в Международном финансовом центре <Астана> (МФЦА) ведущих производителей ювелирных изделий, поставщиков драгоценных металлов и камней, а также политических деятелей и экспертов индустрии из разных стран. Мероприятие пройдет при непосредственной поддержке ЕАЭС, МФЦА и Лиги ювелиров Казахстана.

Программа события будет включать в себя экспозицию ювелирных изделий и конгресс. Выставка будет оформлена в едином стиле и соответствовать высочайшим мировым стандартам, а разделение на зоны позволит гостям мероприятия безошибочно ориентироваться на его территории.

В свою очередь конгресс станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов индустрии, международного обмена опытом и выдвижения перспективных инициатив. Одной из основных повесток станет начало работы Евразийского ювелирного экспортного бюро: подписание его уставных документов запланировано на один из дней конференции . Новая организация будет призвана расширить каналы сбыта ювелирной продукции государств-членов ЕАЭС и обеспечить конкурентоспособность производителей и продавцов на мировом рынке. Участники выставки смогут первыми наладить связи и партнерские отношения в рамках работы Бюро.