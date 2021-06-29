Вторник, 29 Июня 2021 12:20

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня посетит Анталью для переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Как сообщает МИД РФ, в ходе переговоров в Анталье планируется затронуть широкий круг тем двусторонней и международной повестки дня. Будут обсуждены ситуация в Закавказье, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановка на Украине, в Центральной Азии, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.

Планируется предметно обсудить ход политического урегулирования сирийского конфликта на фоне состоявшихся в САР 26 мая 2021 г. президентских выборов и продолжающейся подготовки к проведению шестой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве. На повестке дня будут также вопросы наращивания гуманитарного содействия местным жителям, положение дел в Идлибе и на северо-востоке Сирии, борьба с терроризмом.

Состоится предметный обмен мнениями по перспективам развития ситуации в Ливии с учетом позитивного вклада внешнеполитических инициатив Москвы и Анкары в дело комплексного урегулирования кризиса в этой стране. Среди основных тем на переговорах значатся подготовка к проведению референдума по конституции и всеобщих выборов, которые намечены на 24 декабря 2021 г., содействие ливийским властям в решении политических и социально-экономических проблем и консолидации национальных вооруженных сил, деятельность Совместного военного комитета в формате "5 плюс 5".

Значительное внимание в ходе встречи будет уделено путям интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и обеспечения его качественного роста. Констатируем, что за январь-апрель 2021 г. взаимный товарооборот вырос на 22,5% до 9,1 млрд долл. США по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., в том числе российский экспорт - на 21,1% до 7,2 млрд долл. США, а импорт - на 27,8% до 1,9 млрд долл. США. Вместе с тем остается актуальной работа по устранению применяемых Турцией торговых барьеров. Российская сторона намерена акцентировать необходимость снятия дополнительных ввозных таможенных пошлин на широкую номенклатуру отечественных товаров.

Отдельное внимание будет уделено расширению кооперации в высокотехнологичных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

Предусматривается обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 г. Будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, применение российской вакцины "Спутник V" и скорейшее налаживание его производства турецкими фармакологическими компаниями.

В двусторонней повестке значится также обмен мнениями о состоянии российско- турецкого культурно-гуманитарного сотрудничества и взаимодействия по линии институтов гражданского общества наших стран.

Рассчитываем, что предстоящая встреча министров будет способствовать дальнейшему развитию многоплановых отношений между Россией и Турцией.