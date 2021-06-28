Понедельник, 28 Июня 2021 18:49

АрмИнфо.В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил. Об этом сегодня на заседании парламента Грузии заявил председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

По его словам, на фоне последних событий в регионе Грузия предприняла верные, своевременные и устойчивые шаги. "Азербайджан, Армения и США доверили Грузии функцию медиатора в регионе. Премьер-министр отлично справился с трудным испытанием и ролью посредника. Это стало победой не только нашей страны, но и всего региона", - заявил Самхарадзе, которого цитирует Грузия-онлайн.

Депутат отметил, что Грузия возвращает себе самую важную функцию в регионе - функцию медиатора.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Азербайджан 12 июня передал РА 15 армянских пленных в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии. Согласно заявлению сторон, обмен проводился при поддержке Грузии, США, ЕС и шведского председательства в ОБСЕ.