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АрмИнфо.В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил. Об этом сегодня на заседании парламента Грузии заявил председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
По его словам, на фоне последних событий в регионе Грузия предприняла верные, своевременные и устойчивые шаги. "Азербайджан, Армения и США доверили Грузии функцию медиатора в регионе. Премьер-министр отлично справился с трудным испытанием и ролью посредника. Это стало победой не только нашей страны, но и всего региона", - заявил Самхарадзе, которого цитирует Грузия-онлайн.
Депутат отметил, что Грузия возвращает себе самую важную функцию в регионе - функцию медиатора.
Как ранее сообщало АрмИнфо, Азербайджан 12 июня передал РА 15 армянских пленных в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии. Согласно заявлению сторон, обмен проводился при поддержке Грузии, США, ЕС и шведского председательства в ОБСЕ.
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|Возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении азербайджанские ВС угрожали убить иностранного журналиста
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|Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве
|Алиев: Если у нас нет мирного соглашения с Арменией - значит, нет и мира
|В 2020 году пенсии в Армении по сравнению с 2008-м годом выросли более чем в два раза - Авинян
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|Французский университет Армении и Университет Тулузы III запускают новую магистерскую программу "Искусственный интеллект"
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|Начальники Войск ПВО и инженерных войск ВС РА покинули занимаемые должности
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|Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах и Сирию
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