Понедельник, 28 Июня 2021 14:52

АрмИнфо. В воскресенье ЦИК подвел официальные итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Партия Никола Пашиняна <Гражданский договор> набрала 53,91%, блок <Айастан> Роберта Кочаряна - 21,04% голосов. Третьей силой в парламенте стал блок <Честь имею> с 5,23% голосов.

Из зарегистрированных 2 млн. 595512 избирателей проголосовало 49,39% избирателей. Таким образом, ГД будет представлен в парламенте 8-го созыва 71-им мандатом, блоки "Армения" и "Честь имею" 29-ю и 7-ю мандатами соответственно.

Ожидания

Констатируя и анализируя подобные итоги выборов, в первую очередь представляется необходимым отметить их, мягко говоря, несоответствие царящим в армянском послевоенном обществе настроениям. И в определении этих настроений мы целенаправленно не будем отталкиваться от "соцопросов", проведенных в стране в предвыборный период "геллапами" всевозможных мастей и принадлежностей. Ни для кого не секрет, что поражение Армении в 44-х дневной войне с тюркским миром, условия перемирия по итогам этой войны и самое главное неблаговидная роль, сыгранная во всем этом премьером Пашиняном, увенчались для него лично и для его партии катастрофическим падением рейтинга. При определении же реальных рейтингов Кочаряна и Саргсяна, представляется, необходимым подчеркнуть, что в разговорах на улицах и на кухнях фамилии экс-президентов, как правило, продолжают сопровождаться приставкой "грабители". Справедливости ради, также необходимо подчеркнуть, что у того же Пашиняна в преддверие выборов сохранялся, особенно в селах и в госаппарате, преданный ему электорат в 25-30%. Реальный электорат Кочаряна и Саргсяна состоял и состоит из их ближайшего окружения и бывших госчиновников, оторванных в 2018-м Пашиняном "от кормушки". И, при всем понимании масштабов коррупции в дореволюционной Армении, таких людей никак не могло набраться более 8-10-%.

Парадоксы

Понятно, что подобный внешнеполитический и внутренний фон предвыборной кампании вполне естественно привел к формированию в энной части армянского общества настроений в духе "нет прошлому и нет настоящему" и, соответственно, запросу на третью, альтернативную силу. Однако, по итогам выборов мы столкнулись с парадоксом, когда ни одна из 22-х, разумеется условных, альтернативных сил этому самому прошлому и настоящему в парламент не прошла. А в парламент прошли "нынешние" и "бывшие". Еще один парадокс - это формирование парламента 8-го созыва исключительно из пророссийских сил. Во всяком случае, ни "Гражданский договор", ни республиканцы, ни кочяряновцы ни до, ни в ходе, ни после предвыборной кампании в антироссийских настроениях, тем более, заявлениях уличены не были. В отличие от, между прочим имеющих весьма неплохие предвыборные шансы, партий "Республика", блоков "Ширинян-Бабаджанян", "Бевера" и других сил.

В этом свете, необходимо подчеркнуть, что выборы проходили на фоне бесперспективного роста в армянском обществе антироссийских настроений. Причиной подобных тенденций стала достаточно неоднозначная позиция и роль российского руководства в дни и самое главное в формировании итогов прошлогодней войны в Арцахе. Не прибавило в этом смысле пророссийских симпатий и реакция, точнее отсутствие реакции Москвы на обращение Еревана за помощью в ОДКБ уже в связи с агрессией Азербайджана в отношении самой Армении.

Казалось бы, что указанные обстоятельства должны были склонить, осознающую суть произошедшего, часть армянского общества голосовать "за" антироссийские силы. Здесь уместно констатировать, что реальные причины 44-х дневной войны в Армении понимают уже практически все. Но итоги голосования 20 июня продемонстрировали прямо обратное:

Молоты, серпы и протестное голосование

Исходя из целого ряда параметров, в первую очередь представляется возможным констатировать, что итоги выборов, в целом, отразили реальную картину в настроениях армянского общества и потому являются легитимными. А выборы, соответственно, демократически-состоявшимися. Да, итоги выборов, а именно высокие результаты Пашиняна, да и самого Кочаряна вызывают определенное удивление. Однако, в целом, причина огромного разрыва "бывших" и "нынешних" с остальной частью политического поля Армении также лежит на поверхности. И состоят в том, что, как минимум, по одному параметру выборы 2021 года стали зеркальным отражением практически всех выборов в истории Третьей Республики. Как и на выборах с 1996 по 2017 гг. голосование на этих выборах также было протестным. 20-го июня основная масса пришедших в участки граждан голосовала не "за", а "против". В данном конкретном случае против "пораженца - Пашиняна" и "грабителя - Кочаряна". "За" Пашиняна и Кочаряна голосовали лишь все те же 25-30% и 8-10-% соответственно. Но отнюдь не 54 и 21% избирателей.

Особо отметим, что немалую роль в формировании подобного общественного дискурса сыграли сами Никол Пашинян, Роберт Кочарян и отчасти Серж Саргсян. С самого своего прихода к власти Пашинян, не переставая, таскал с собой по стране пугало Кочаряна, предъявляя его обществу при любом выражении сомнения в собственной непогрешимости. В ходе предвыборной кампании демонизация Кочаряна достигла апогея и сопровождалась демонстрацией молотка и громогласными обещаниями разбить голову всем "бывшим" без исключения. Кочарян в ответ размахивал серпом, намекая на кастрацию Пашиняна. Поведение Сержа Саргсяна в ходе предвыборной кампании так вообще представляется темой отдельного изучения мировых столпов в области нейролингвистики. Как следствие, Пашинян и Кочарян в итоге подобного поведения добились главного - они внушили энной, скажем так не самой образованной части общества неподдельный ужас в отношении друг друга. И, судя по результатам выборов, Пашиняну это, в целом, удалось намного лучше, чем Кочаряну. Весьма возможно, что в этом ему помог молоток, а возможно природное красноречие и непреодолимая тяга к популизму.

Итоги

С самого возникновения в поствоенной Армении идеи проведения внеочередных парламентских выборов ваш покорный слуга утверждал о полной бессмысленности данного мероприятия. Что в первую очередь было обусловлено пониманием того, что в условиях очередного неминуемого "протестного голосования" власть Пашиняна, так или иначе, останется на плаву. В данном конкретном случае уже неважно посредством сохранения абсолютного большинства, обретения конституционного большинства или же даже посредством коалиции с другими силами. Уже тогда было понятно, что в результате выборов в подобных условиях на замену "процветающим" и "просвещенным" депутатам придут молодые и не очень дашнакцаканы, долларовые мультимиллионеры, бывшие губернаторы и бывшие генералы. Что все это дало обществу? Вопрос риторический и бессмысленный, но, тем не менее, имеющий ответ - ровно ничего. В отличие от правящей партии и "бывших". Первые подтвердили свою легитимность, вторые сделали небольшой, но шаг в направлении собственного столь вожделенного возвращения. У нас же с вами была возможность сделать выбор и увидеть его воплощение, его реальные результаты в кресле премьер-министра. Возможно, даже ощутить на собственной шкуре положительные результаты собственного выбора. Но мы с вами вновь поддались на уловки пропаганды, вновь стали жертвой очередной подмены общественной повестки и вновь пустились в авантюристическое по своей сути протестное голосование. Если очень коротко, итоги голосования 20 июня можно выразить бессмертным афоризмом Виктора Степановича Черномырдина "хотели как лучше, а получилось как всегда".