Понедельник, 28 Июня 2021 13:16

АрмИнфо. В СНБ Арцаха подтвердили информацию о звонках со стороны граждан Азербайджана и Турции арцахцам.

Так, в заявлении СНБ Нагорного Карабаха, в частности говорится: "В последние дни в Службе национальной безопасности были зарегистрированы случаи телефонных звонков со стороны граждан Азербайджана и Турции гражданам Республики Арцах.

СНБ Арцаха еще раз призывает воздержаться от ответа на подобные сомнительные звонки и немедленно обратиться в СНБ Республики Арцах. В то же время призываем воздержаться от обсуждений подобных слухов, целью которых является создание атмосферы страха и неопределенности будущего среди населения Арцаха", - говорится в сообщении.

Отметим, что уже более недели в СМИ тиражируется информация о том, что азербайджанцы с телефонных номеров зарубежных операторов звонят арцахцам и предлагают им продать свои дома. Азербайджанцы это аргументируют тем, что мол "вам всё равно придется оттуда уйти, не лучше ли продать дома и получить деньги, чем бросить задарма".

Стоит также заметить, что когда только информация появилась, в СНБ Арцаха поспешили опровергнуть ее достоверность, заверив, что она не соответствует действительности.