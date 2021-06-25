Пятница, 25 Июня 2021 17:54

АрмИнфо. Конверс Банк и Министерство ОНКСМ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования и охраны памятников культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ОНКСМ.

Речь идет о содействии расширению возможностей образования детей, проживающих в отдаленных приграничных областях, защите культурных памятников, и вовлечению молодежи в мероприятия по охране окружающей среды. Общеобразовательные государственные школы 4-5 общин получат компьютерную технику, а по необходимости будет обеспечен также доступ к Интернету.

Заместитель министра Артур Мартиросян и Директор по развитию бизнеса Конверс Банка Артур Наапетян, подписав меморандум, подчеркнули также важность сохранения окружающей среды, развития экологического образования, вовлеченность областной молодежи в дело охраны памятников.

А.Мартиросян, поблагодарив Конверс Банк за корпоративную социальную ответственность и инновационные инициативы, заметил: "Реализация различных программ, направленных на охрану окружающей среды и культурных ценностей, полностью созвучна приоритетам государственной политики".

Директор по развитию бизнеса Конверс Банка Артур Наапетян подчеркнул: "Содействие развитию экологии и образования, в том числе и экообразования, всегда находится в центре внимания Конверс Банка. У нас есть опыт реализации успешных проектов в этой сфере в рамках сотрудничества с различными общественными и государственными структурами, поскольку двустороннее или трехстороннее сотрудничество частный сектор-общественность-государство открывает новые горизонты, более широкие и всеобъемлющие возможности. Мы уверены, что сотрудничество с Минобразования будет эффективным и продолжительным. Совместными усилиями достигнем долгосрочного и значимого успеха".

Меморандум предусматривает проведение ряда совместных мероприятий, направленных на экологическое образование областной молодежи, сохранение памятников культуры, и познание историко-культурных ценностей Армении. Будут организованы мероприятия по неформальному образованию и профориентации, встречи с людьми, внесшими большой вклад в сферу культуры, спорта, науки.

Ежегодно в 4-5 областях, на территориях прилегающих к памятникам, церквям или в других общественных местах будут проводиться работы по очистке и созданию зеленых зон. В этих работах примут участие также студенты вузов. Будут организованы взаимные познавательные межобластные визиты, а также частично будет компенсирована плата за обучение трех активных участников за первый год вузовского и среднего профобразования.

В указанные мероприятия будут вовлечены государственные общеобразовательные школы приграничных общин (ученики 9-12 классов), отобранные банком на конкурсной основе и утвержденные Министерством.

Финансирование предусмотренных меморандумом мероприятий полностью берет на себя банк. В то же время стороны выразили готовность к сотрудничеству и по другим взаимно интересующим направлениям.